Авианосцы за миллиарды могут перекроить из-за вкусов Трампа: о чем узнало WP

Авианосец класса Ford / © соцмережі

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Военно-морские силы США рассматривают масштабные изменения конструкции новых авианосцев класса Ford, чтобы они больше соответствовали эстетическим предпочтениям президента Дональда Трампа.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на семерых действующих и бывших американских чиновников.

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В частности, ВМС изучают возможность перенести многоэтажную надстройку авианосца, так называемый «остров», ближе к середине корабля. По словам собеседников издания, Трамп хочет, чтобы новые авианосцы больше напоминали корабли времен Второй мировой войны.

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В настоящее время на авианосцах класса Ford надстройка расположена ближе к корме. Такое решение в свое время было выбрано для повышения эффективности и безопасности: оно освобождает больше места для самолетов возле катапульт и уменьшает турбулентность при посадке.

Однако перенос «острова» потребует серьезного перепроектирования. Бывшие чиновники предупреждают, что такие изменения могут стоить миллиарды долларов и существенно задержать строительство кораблей.

По словам одного из бывших чиновников, ВМС уже изучали такую возможность во время первого президентского срока Трампа, но тогда пришли к выводу, что расходы и сроки будут слишком большими.

Это не единственное изменение, которое добивается президент. Трамп также поручил ВМС разработать план возвращения к паровым катапультам на будущих авианосцах вместо современной электромагнитной системы, которую используют корабли класса Ford.

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В Белом доме объясняют такой подход стремлением использовать "проверенные, надежные и доступные" технологии. В то же время специалисты предупреждают, что переход на старые системы также может привести к дополнительным затратам и задержкам.

В настоящее время на разных стадиях строительства или испытаний находятся три авианосца класса Ford — USS John F. Kennedy, USS Enterprise и USS Doris Miller. Главный корабль серии USS Gerald R. Ford уже находится на службе.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, в течение следующих четырех десятилетий США могут построить до десяти таких авианосцев. Примерная стоимость каждого составляет около 22 млрд долларов.

Интерес Трампа к дизайну военных кораблей не нов. Ранее он также предлагал создать новый класс линкоров в рамках концепции так называемого "Золотого флота", что вызвало критику части военно-морских экспертов и законодателей.

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Напомним, США расширяют производственные мощности по выпуску компонентов ракет-перехватчиков, используемых в системе противоракетной обороны Aegis. Министерство обороны США объявило о заключении соглашений с Boeing и RTX, предусматривающих увеличение производства ключевых компонентов для ракет-перехватчиков Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) и Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

Ранее сообщалось, что НАТО изменяет подходы к ведению будущих войн, делая ставку на дроны, спутники, сенсоры и искусственный интеллект.

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