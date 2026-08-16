ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
2 хв

Горіхова "магія" наших предків: який плід віщував кохання, а який — біду

Особливе місце горіхи посідали у ворожіннях незаміжніх дівчат.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Волоські горіхи

Волоські горіхи / © pexels.com

В українській народній традиції волоські горіхи мали значення не лише як поживний продукт. За їхнім смаком, виглядом, кількістю врожаю і навіть товщиною шкаралупи наші предки намагалися передбачити майбутні події.

Про такі народні прикмети розповідає Радіо Трек.

Особливе місце горіхи посідали у ворожіннях незаміжніх дівчат, які за станом плода намагалися дізнатися, яким буде їхнє особисте життя.

Солодкий горіх обіцяв кохання

Стиглий і солодкий горіх вважався однією з найкращих прикмет. Він символізував щастя, приємні події та взаємне кохання. Для самотньої дівчини такий плід міг віщувати швидке знайомство з людиною, з якою складуться гармонійні стосунки.

Натомість недостиглий горіх сприймали як провісник важливої звістки. Вона могла виявитися несподіваною, але не обов’язково мала бути поганою.

А от гіркий смак трактували вже як попередження про можливі проблеми у стосунках — сварки, непорозуміння або охолодження почуттів.

Гнилий плід вважали поганим знаком

Найгірше значення у народних повір’ях мав гнилий горіх. Його сприймали як передвісник розчарування, неприємностей або навіть біди, яка могла незабаром трапитися.

Таким чином, звичайний плід ставав своєрідним «знаком долі», а його стан наділяли символічним значенням.

За врожаєм горіхів передбачали достаток

Ворожили не лише за окремим горіхом. Значення мав і загальний урожай.

Якщо дерев давали багато плодів, це вважалося доброю прикметою. Наші предки вірили, що наступного року буде багатий урожай зернових, а родина не матиме нестачі в харчах і грошах.

Товщина шкаралупи також могла бути своєрідним природним прогнозом. Товста шкаралупа, за народними спостереженнями, віщувала сувору зиму, тоді як тонка асоціювалася з м’якшою погодою.

Горіх символізував гроші та захист

Особливі властивості приписували не лише плодам, а й деревині горіха. З неї традиційно виготовляли обереги, яким приписували здатність захищати людину від природного лиха.

Сам волоський горіх у народній символіці пов’язували з розумом і матеріальним достатком. Навіть випадково розсипані горіхи могли сприймати як сприятливий знак — мовляв, незабаром варто очікувати прибутку.

Сьогодні такі прикмети є частиною культурної та фольклорної спадщини, а не науковими способами прогнозування майбутнього. Водночас вони показують, як у традиційній українській культурі звичайні природні явища та продукти ставали символами добробуту, кохання, небезпеки й майбутніх змін.

Нагадаємо, з давніх-давен хустка була не просто елементом щоденного гардероба, а справжнім сакральним оберегом та символом глибокої поваги. Водночас у багатьох культурах цей предмет обріс містичними забобонами, через які люди побоюються дарувати та примати в дар хустку.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie