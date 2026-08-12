Безкоштовний громадський транспорт у Харкові: експерт розніс ініціативу і пояснив наслідки

Експерт розкритикував безкоштовний проїзд у Харкові / © stroyprice.com

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Популістичні заяви про безкоштовний громадський транспорт не мають нічого спільного із реальним піклуванням про містян. Насправді за відсутністю квитків стоять колосальні борги комунальних підприємств, які шкодять усій економіці України.

Про це у коментарі ТСН.ua заявив експерт із питань міського транспорту та громадський діяч Олександр Гречко.

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Політика замість економіки: яка справжня ціна «безкоштовного» транспорту

За словами Олександра Гречка, твердження про те, що харківська влада більше дбає про жителів міста за рахунок скасування плати за проїзд, є ілюзією.

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«Тема безкоштовного проїзду — це красива казка. Якщо у Харкові безкоштовний проїзд, то тамтешній мер думає не про людей, а про вибори. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова має свою ціну. А вона така: харківські транспортні підприємства не платять за комунальні послуги, зокрема за електроенергію. У Харкова багатомільярдні борги за спожиті послуги. Ось що стоїть за безкоштовним проїздом. Харків просто накопичує велетенські борги, які несуть шкоду для усієї країни», — наголошує експерт.

Фахівець підкреслив, що бездумне надання послуг за нульовим тарифом призводить до накопичення боргів перед енергетиками та комунальниками, що під час війни створює додатковий тиск на всю енергосистему держави.

Яким має бути тариф: грошовий мінімум та якість послуг

Олександр Гречко переконаний, що громадський транспорт не може бути збитковим або повністю безкоштовним — економіка підприємств вимагає збалансованого підходу.

«Проїзд у громадському транспорті не може бути безкоштовним, він має бути збалансованим. Тобто за будь-яких варіантів має бути певний тарифний мінімум, щоб для людей ці витрати не були суттєвими, але вони мають платити за проїзд», — зазначає фахівець.

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Відсутність прямого доходу від пасажирів негативно позначається на самому транспорті та його безпеці:

«Коли підприємство не отримує „живі“ гроші, це одразу спричиняє економію, що позначається на запчастинах, якості обслуговування, зарплатах працівників. Так не має бути. Та й пасажир більше цінуватиме транспорт, за який сплачує кошти, хоч і невеликі, аніж той, де їздить безкоштовно», — підсумував Олександр Гречко.

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