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Пляж Дамейша у Шеньчжені, Китай, має довжину лише 1,8 кілометра, однак у найгарячіші дні тут можуть одночасно опинятися сотні тисяч відпочивальників.

Через величезну кількість людей влада змушена контролювати доступ до узбережжя, а в Мережі регулярно з’являються фото, на яких пісок буквально зникає під натовпом, пише Oddity Central.

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Дамейша давно відомий своєю популярністю серед туристів і місцевих жителів. Водночас його можна назвати і одним із найбільш переповнених пляжів світу.

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Щоб зрозуміти масштаби проблеми, достатньо ознайомитися з відгуками туристів на таких платформах, як TripAdvisor. Деякі відпочивальники скаржаться, що через величезний натовп їм було складно не лише знайти вільне місце на піску, а й навіть дістатися води.

На пляж пускають не всіх

Дамейша є громадським пляжем, тому формально скористатися ним може будь-хто. Проте через надзвичайно високу популярність місця влада Шеньчженя була змушена запровадити обмеження.

В останні роки від травня до жовтня кількість відвідувачів обмежують приблизно до 80 000 людей на день.

Для потрапляння на пляж у цей період необхідно скористатися обов’язковою системою попереднього бронювання. Таким чином влада намагається контролювати потік людей і не допустити ситуації, коли узбережжя стає настільки переповненим, що нормально пересуватися ним практично неможливо.

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На перший погляд, 80 тисяч відвідувачів на день — уже величезна цифра. Проте для Дамейші це ще не межа.

За повідомленнями, у деякі особливо популярні дні на пляжі одночасно збиралося до 200 000 людей.

Пляж Дамейша / © скриншот з відео

За такої кількості відпочивальників навіть звичайна прогулянка узбережжям перетворюється на складне завдання. Про спокійний відпочинок на сонці чи комфортне купання в морі в таких умовах годі й говорити.

Чому сюди приїжджає так багато людей

Однією з причин неймовірної популярності Дамейші є те, що дістатися до нього досить легко.

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До пляжу курсує декілька автобусних маршрутів, а просто навпроти розташована станція метро. Тобто відпочивальникам не потрібно витрачати багато часу на дорогу або шукати складні транспортні маршрути.

Ще один важливий фактор — безкоштовний вхід.

Поєднання доступного громадського транспорту та відсутності плати за відвідування зробило Дамейшу надзвичайно привабливим місцем як для мешканців Шеньчженя, так і для туристів.

Фото натовпу стають вірусними

Попри численні негативні відгуки на TripAdvisor та інших онлайнплатформах, Дамейша не втрачає популярності.

У літні місяці пляж продовжує притягувати величезну кількість людей, а фотографії з його узбережжя регулярно поширюються в соцмережах і стають вірусними.

На них замість звичної картини з вільним піском і відпочивальниками, розташованими на великій відстані один від одного, можна побачити практично суцільний людський потік.

І хоча назвати такий відпочинок спокійним складно, саме неймовірні масштаби натовпу, схоже, і стали однією з причин, чому Дамейша привертає стільки уваги.

Нагадаємо, тисячі людей отримують небезпечні уколи скатів, що заполонили пляжі.

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