- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 1946
- Час на прочитання
- 3 хв
200 тисяч людей на 1,8 км: де розташований найлюдніший пляж світу — відео
На деяких пляжах людям доводиться шукати вільне місце біля води. На Дамейші проблема значно масштабніша: через величезний натовп відвідувачам іноді складно навіть дістатися моря.
Пляж Дамейша у Шеньчжені, Китай, має довжину лише 1,8 кілометра, однак у найгарячіші дні тут можуть одночасно опинятися сотні тисяч відпочивальників.
Через величезну кількість людей влада змушена контролювати доступ до узбережжя, а в Мережі регулярно з’являються фото, на яких пісок буквально зникає під натовпом, пише Oddity Central.
Дамейша давно відомий своєю популярністю серед туристів і місцевих жителів. Водночас його можна назвати і одним із найбільш переповнених пляжів світу.
Щоб зрозуміти масштаби проблеми, достатньо ознайомитися з відгуками туристів на таких платформах, як TripAdvisor. Деякі відпочивальники скаржаться, що через величезний натовп їм було складно не лише знайти вільне місце на піску, а й навіть дістатися води.
На пляж пускають не всіх
Дамейша є громадським пляжем, тому формально скористатися ним може будь-хто. Проте через надзвичайно високу популярність місця влада Шеньчженя була змушена запровадити обмеження.
В останні роки від травня до жовтня кількість відвідувачів обмежують приблизно до 80 000 людей на день.
Для потрапляння на пляж у цей період необхідно скористатися обов’язковою системою попереднього бронювання. Таким чином влада намагається контролювати потік людей і не допустити ситуації, коли узбережжя стає настільки переповненим, що нормально пересуватися ним практично неможливо.
На перший погляд, 80 тисяч відвідувачів на день — уже величезна цифра. Проте для Дамейші це ще не межа.
За повідомленнями, у деякі особливо популярні дні на пляжі одночасно збиралося до 200 000 людей.
За такої кількості відпочивальників навіть звичайна прогулянка узбережжям перетворюється на складне завдання. Про спокійний відпочинок на сонці чи комфортне купання в морі в таких умовах годі й говорити.
Чому сюди приїжджає так багато людей
Однією з причин неймовірної популярності Дамейші є те, що дістатися до нього досить легко.
До пляжу курсує декілька автобусних маршрутів, а просто навпроти розташована станція метро. Тобто відпочивальникам не потрібно витрачати багато часу на дорогу або шукати складні транспортні маршрути.
Ще один важливий фактор — безкоштовний вхід.
Поєднання доступного громадського транспорту та відсутності плати за відвідування зробило Дамейшу надзвичайно привабливим місцем як для мешканців Шеньчженя, так і для туристів.
Фото натовпу стають вірусними
Попри численні негативні відгуки на TripAdvisor та інших онлайнплатформах, Дамейша не втрачає популярності.
У літні місяці пляж продовжує притягувати величезну кількість людей, а фотографії з його узбережжя регулярно поширюються в соцмережах і стають вірусними.
На них замість звичної картини з вільним піском і відпочивальниками, розташованими на великій відстані один від одного, можна побачити практично суцільний людський потік.
І хоча назвати такий відпочинок спокійним складно, саме неймовірні масштаби натовпу, схоже, і стали однією з причин, чому Дамейша привертає стільки уваги.
Нагадаємо, тисячі людей отримують небезпечні уколи скатів, що заполонили пляжі.