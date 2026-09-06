Раковые клетки

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Более трети новых случаев рака в мире связано с факторами риска, на которые можно повлиять с помощью профилактики, изменения поведения, медицинских вмешательств и экологической политики.

Об этом говорится в отчете ВОЗ, пишет Science Alert.

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По данным анализа, в 2022 году в мире было зарегистрировано почти 19 млн новых случаев рака, из которых около 38% были связаны с 30 модифицированными факторами риска.

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Среди них курение, употребление алкоголя, высокий индекс массы тела, недостаточная физическая активность, загрязнение воздуха, ультрафиолетовое излучение, отдельные инфекции и профессиональное влияние вредных веществ.

Главным предохранительным фактором риска остается табак. Курение было связано примерно с 15% всех новых случаев рака. У мужчин этот показатель был еще выше: почти каждый четвертый случай онкологического заболевания мог быть связан с курением.

Вторым по значимости поведенческим фактором стало употребление алкоголя. Алкоголь был связан с 3,2% всех новых случаев рака или примерно с 700 тыс. диагнозов. Итого курение и алкоголь формируют наибольший блок предупредительных онкологических рисков.

«Речь идет не о полной гарантии предотвращения болезни, а о снижении вероятности ее развития. Рак остается сложной группой заболеваний, на которую влияют возраст, наследственность, инфекции, экология и случайные биологические процессы. Однако доля факторов, связанных с образом жизни и средой, показывает, что профилактика может иметь большое значение для общественного здоровья», — отмечают эксперты.

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Ранее ученые выяснили, что помогает раку образовывать метастазы. Больше об этом читайте в новости.

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