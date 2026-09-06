Ракові клітини

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Понад третина нових випадків раку у світі пов’язана з факторами ризику, на які можна вплинути за допомогою профілактики, зміни поведінки, медичних втручань та екологічної політики.

Про це йдеться у звіті ВООЗ, пише Science Alert.

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За даними аналізу, 2022 року у світі було зареєстровано майже 19 млн нових випадків раку, з яких близько 38% були пов’язані з 30 модифікованими факторами ризику.

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Серед них — куріння, вживання алкоголю, високий індекс маси тіла, недостатня фізична активність, забруднення повітря, ультрафіолетове випромінювання, окремі інфекції та професійний вплив шкідливих речовин.

Головним запобіжним фактором ризику залишається тютюн. Куріння було пов’язано приблизно з 15% усіх нових випадків раку. У чоловіків цей показник був ще вищим: майже кожен четвертий новий випадок онкологічного захворювання міг бути пов’язаний з курінням.

Другим за значимістю поведінковим фактором стало вживання алкоголю. Алкоголь був пов’язаний з 3,2% усіх нових випадків раку, або приблизно з 700 тис. діагнозів. Разом куріння та алкоголь формують найбільший блок запобіжних онкологічних ризиків.

«Йдеться не про повну гарантію запобігання хворобі, а про зниження ймовірності її розвитку. Рак залишається складною групою захворювань, на яку впливають вік, спадковість, інфекції, екологія та випадкові біологічні процеси. Однак частка факторів, пов’язаних зі способом життя та середовищем, показує, що профілактика може мати велике значення для громадського здоров’я», — зазначають експерти.

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