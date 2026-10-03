Не лише головний біль: які малопомітні симптоми можуть свідчити про пухлину мозку

Головний біль / © Pexels

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Головний біль вважають одним із найвідоміших симптомів пухлини мозку, однак він далеко не завжди є першою або ключовою ознакою захворювання. Про можливе утворення можуть свідчити менш очевидні зміни — порушення зору, пам’яті, рівноваги, мовлення або поведінки.

Про це пише видання Egeszsegkalauz.

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Пухлини мозку можуть мати різні прояви, оскільки симптоми значною мірою залежать від того, в якій ділянці мозку розташоване утворення, якого воно розміру та наскільки швидко росте. Водночас сама наявність пухлини не означає, що йдеться про рак: існують як злоякісні, так і доброякісні утворення.

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Проте навіть доброякісна пухлина може спричиняти серйозні порушення, якщо збільшується та тисне на важливі структури мозку.

Новий або незвичний головний біль

За даними видання, увагу варто звертати не стільки на сам факт головного болю, скільки на його зміну. Насторожити може біль, який раніше не виникав, поступово стає частішим або сильнішим, а також головний біль, який особливо проявляється вранці після пробудження.

Іноді біль може будити людину вночі або посилюватися під час кашлю чи натужування. Водночас Egeszsegkalauz наголошує, що переважна більшість головних болів не пов’язана з пухлинами мозку, а специфічного типу болю, за яким можна самостійно визначити таке захворювання, не існує.

Порушення зору повинні занепокоїти

Одним із симптомів, який легко не пов’язати з мозком, є зміна зору. У людини може з’явитися нечіткість зображення, двоїння в очах або звуження периферичного поля зору. У деяких випадках можливе й погіршення або втрата зору.

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Прояви залежать від ділянки мозку, яку зачіпає пухлина. Однак проблеми із зором можуть мати безліч інших причин, тому їхня поява потребує медичного обстеження, а не самодіагностики.

Зміни поведінки та пам’яті

Ще однією менш очевидною ознакою може стати помітна зміна особистості або поведінки. Людина може стати більш дратівливою, забудькуватою, втратити інтерес до звичних занять або почати поводитися нетипово для себе.

Такі зміни особливо можуть бути пов’язані з ураженням лобової частки мозку. Нерідко першими їх помічають родичі чи друзі, які звертають увагу на те, що людина стала «не такою, як раніше».

Пухлина також може впливати на пам’ять, концентрацію та здатність ухвалювати рішення. Можуть виникати труднощі з виконанням простих інструкцій, розумінням повсякденних речей або зосередженням на завданнях.

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Незвичні запахи та смаки

Серед менш відомих симптомів Egeszsegkalauz називає відчуття запахів або смаків, яких насправді немає. Такі незвичні відчуття можуть виникати, зокрема, при ураженні скроневої частки мозку.

Водночас цей симптом не є специфічним для пухлини. Порушення нюху та смаку можуть мати інші причини, тому особливої уваги вони потребують у разі, якщо виникають уперше, повторюються або супроводжуються іншими неврологічними проявами.

Перший епілептичний напад потребує обстеження

Пухлина може подразнювати навколишню мозкову тканину та провокувати епілептичні напади. Особливо важливим симптомом є напад у людини, яка раніше з ним не стикалася.

При цьому напад не обов’язково супроводжується сильними судомами та втратою свідомості. Його прояви залежать від ділянки мозку, де виникає патологічна електрична активність. Перший у житті напад потребує термінового медичного обстеження.

Слабкість, порушення рівноваги та мовлення

Залежно від розташування пухлини можуть виникати слабкість або оніміння руки чи ноги, порушення чутливості, а іноді — слабкість переважно в одній половині тіла.

Також можливі проблеми з координацією, нестійка хода, запаморочення та втрата рівноваги. Пухлини окремих ділянок мозку можуть впливати й на мовлення: людині стає важко підібрати слово, зрозуміти чуже мовлення або чітко висловлюватися.

Однак раптові слабкість, оніміння або порушення мовлення можуть бути ознаками інсульту та потребують невідкладної медичної допомоги.

За чим потрібно стежити

Як пише Egeszsegkalauz, багато можливих ознак пухлини мозку — головний біль, втома, забудькуватість, запаморочення чи проблеми з концентрацією — є дуже поширеними та самі по собі не означають наявності пухлини.

Більше уваги потребують симптоми, які виникли вперше, не минають, поступово посилюються або змінюються порівняно зі звичним станом. Особливо важливо звертатися до лікаря, якщо одночасно з’являється кілька неврологічних симптомів.

Термінової медичної допомоги потребують, зокрема, перший епілептичний напад, раптова слабкість чи оніміння, раптовий розлад мовлення або втрата зору, сплутаність свідомості, повторне блювання, а також раптовий або постійно сильніший головний біль. Ці симптоми можуть бути пов’язані не лише з пухлиною, а й з іншими неврологічними станами, зокрема інсультом.

Нагадаємо, учені, дослідивши генетичні дані 3,3 млн людей Європи, виявили мутацію, яка збільшує ризик раку легень у 25 разів. У некурців, зокрема, ризик зростає у 62 рази.

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