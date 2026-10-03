Російські дрони й ракети вибухнули в Молдові: Кишинів викликав посла РФ

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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У суботу, 3 жовтня, на території Молдови вибухнули п’ять російських дронів і ракет, які порушили повітряний простір країни. У зв’язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Молдови викликало акредитованого посла Російської Федерації в Кишиневі та вручило йому ноту протесту.

Про це йдеться у повідомленні молдовського зовнішньополітичного відомства.

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Як повідомили у МЗС Молдови, п’ять безпілотників і ракет незаконно пролетіли над територією країни, після чого вибухнули поблизу населених пунктів у чотирьох районах.

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«Міністерство закордонних справ викликало акредитованого посла Російської Федерації в Кишиневі та вручило йому ноту протесту через несанкціонований проліт над повітряним простором Республіки Молдова п’яти дронів і ракет, які вибухнули поблизу населених пунктів у чотирьох районах», — йдеться в заяві молдовського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС Молдови наголосили, що інцидент становить серйозну загрозу для безпеки країни та її громадян.

«МЗС наголошує на серйозності інциденту, який поставив під загрозу життя та безпеку громадян і спричинив пожежі та матеріальні збитки», — заявили у відомстві.

Молдовська сторона закликала Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність країни та не допускати повторення подібних інцидентів.

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Молдова вже неодноразово заявляла про порушення свого повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками, запущеними під час атак РФ по Україні. Кишинів розглядає такі випадки як загрозу національній безпеці та суверенітету країни.

Нагадаємо, молдовські ЗМІ повідомили, що у чотирьох районах країни вранці у суботу, 3 жовтня, виявили уламки дронів після того, як жителі країни почули вибухи.

Раніше повітряний простір Молдови порушив російський безпілотник і вибухнув поблизу автомобільної дороги.

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