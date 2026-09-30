Біля траси в Молдові прогримів вибух: поліція терміново перекрила рух (відео)

Поліція / © УНІАН

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У Молдові в районі Орхей неподалік автошляху між населеними пунктами Іванча та Бренешть ввечері 30 вересня вибухнув безпілотник.

Про це повідомила поліція Республіки Молдова.

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Вибух у Молдові — що відомо

За даними поліції, спочатку люди повідомили про гучний звук, схожий на вибух. Служби, які виїхали на місце, знайшли біля дороги підірваний об’єкт.

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Внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав, однак через потенційну небезпеку правоохоронці повністю перекрили рух транспорту в обох напрямках. Для огляду уламків та з’ясування обставин залучили вибухотехніків.

Поліцейські закликають водіїв оминати цю ділянку дороги та обирати альтернативні маршрути до повного усунення загрози. Також громадян застерігають у жодному разі не наближатися до підозрілих предметів чи уламків і негайно телефонувати на спецлінію 112.

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Нагадаємо, вранці 30 вересня до Молдови залетів невідомий безпілотник, який згодом впав за межами села Гирбовець і вибухнув. На місці працюють спеціалізовані підрозділи поліції.

Також під час масованої російської атаки по Україні зранку 24 вересня повітряний простір сусідньої Молдови щонайменше чотири рази порушили безпілотники. Пролунали сильні вибухи, після яких виявили уламки двох дронів.

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