В оксамитовій сукні з вирізом до талії: Кейт Мосс відвідала показ Saint Laurent у Парижі

Кейт Мосс / © Getty Images

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Кейт Мосс відвідала показ жіночої колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

На фешнівенті вона постала в довгій чорній оксамитовій сукні з об’ємними рукавами та розрізом аж до пупка.

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Кейт Мосс / © Getty Images

Талію модель підкреслила широким шкіряним поясом із великою золотою пряжкою, прикрашеною кораловими каменями. Взута вона була в чорні чоботи на платформі, на обличчі мала чорні сонцезахисні окуляри, у вухах — золоті сережки, а на руці — широкий золотий клатч. Лук Кейт завершила невеликим чорним клатчем. Волосся вона розпустила і зробила природний макіяж.

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Нагадаємо, раніше Кейт Мосс потрапила під приціл папараці в романтичній сукні м’ятного відтінку.

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