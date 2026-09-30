ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

В оксамитовій сукні з вирізом до талії: Кейт Мосс відвідала показ Saint Laurent у Парижі

Супермодель з’явилася на фешншоу в ефектному total black образі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс відвідала показ жіночої колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

На фешнівенті вона постала в довгій чорній оксамитовій сукні з об’ємними рукавами та розрізом аж до пупка.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Талію модель підкреслила широким шкіряним поясом із великою золотою пряжкою, прикрашеною кораловими каменями. Взута вона була в чорні чоботи на платформі, на обличчі мала чорні сонцезахисні окуляри, у вухах — золоті сережки, а на руці — широкий золотий клатч. Лук Кейт завершила невеликим чорним клатчем. Волосся вона розпустила і зробила природний макіяж.

Нагадаємо, раніше Кейт Мосс потрапила під приціл папараці в романтичній сукні м’ятного відтінку.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie