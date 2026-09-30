Дженніфер Лопес в ефектному аутфіті з хутром приїхала на показ у Парижі

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Реклама

Лопес мала дуже ефектний вигляд, з'явившись на показі весна/літо 2027 року в межах Тижня моди в Парижі. Одягнена Лопес була у коричневий костюм довжини міді з поясом на талії та хутряним оздобленням, в руках тримала також хутряний клатч, а на обличчі у неї була вуаль, і хутряна накидка поверх вбрання.

Дженніфер зробила гарне укладання та дуже виразний макіяж у теплих коричневих відтінках, а її образ доповнювало кілька каблучок на пальцях. Образ був монохромним та дуже ефектним.

Реклама

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як Дженніфер Лопес у джинсах-кльош та прозорих мюлях продемонструвала стильний лук у Мілані.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів