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- Шоу-бізнес
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Дженніфер Лопес в ефектному аутфіті з хутром приїхала на показ у Парижі
Дженніфер Лопес відвідала показ жіночої колекції Stella McCartney на Паризькому тижні моди.
Лопес мала дуже ефектний вигляд, з'явившись на показі весна/літо 2027 року в межах Тижня моди в Парижі. Одягнена Лопес була у коричневий костюм довжини міді з поясом на талії та хутряним оздобленням, в руках тримала також хутряний клатч, а на обличчі у неї була вуаль, і хутряна накидка поверх вбрання.
Дженніфер зробила гарне укладання та дуже виразний макіяж у теплих коричневих відтінках, а її образ доповнювало кілька каблучок на пальцях. Образ був монохромним та дуже ефектним.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Дженніфер Лопес у джинсах-кльош та прозорих мюлях продемонструвала стильний лук у Мілані.