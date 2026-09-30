"Путін може перемогти": ексчиновник НАТО зробив несподівану заяву

Війна Росії проти України / © ТСН

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Президент РФ Володимир Путін може мати підстави вважати, що Росія перемагає у війні проти України.

Таку оцінку в коментарі британському виданню The Independent висловив колишній посадовець НАТО Джон Лоу, який раніше працював у Москві, а нині очолює напрям зовнішньої політики в Центрі нових євразійських стратегій (NEST).

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«Путін вважає, що він перемагає, і я думаю, що він правий», — заявив Лоу.

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За його словами, попри те, що українські сили продовжують утримувати позиції на Донбасі та влітку завдавали далекобійних ударів по цілях у Росії, Кремль, на його думку, зберігає перевагу у війні.

Росія посилила повітряну кампанію

Лоу зазначив, що останні успіхи України могли створити на Заході враження про зміну ситуації на користь Києва. Серед таких факторів він назвав українські удари по російській інфраструктурі, які, за його словами, спричинили масштабні проблеми на паливному ринку РФ.

Водночас колишній посадовець НАТО вважає, що це може створювати оманливе враження щодо загального балансу сил.

«Росіяни мають перевагу в повітряній кампанії й змушують українців дорого платити за те, що вони зробили влітку», — сказав він.

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Лоу визнав, що Україна залишається «незламною», однак попередив про погіршення її становища. Він також висловив занепокоєння тим, що західні уряди можуть недооцінювати швидкість, із якою ситуація на фронті потенційно може змінитися.

Потрібно посилити тиск на Москву

На думку Лоу, уряд Великої Британії має не лише продовжувати підтримувати Україну, а й активніше протидіяти Росії. Він закликав Лондон посилити відповідь на російські гібридні атаки та одночасно визначити вразливі місця власної оборони.

«Потрібно починати більше інвестувати в оборону або принаймні визначати, де в нас вразливі місця, і закривати ці прогалини», — сказав колишній посадовець НАТО.

Водночас він закликав західні держави розглядати способи посилення тиску на Росію, щоб продемонструвати Москві, що її дії не залишаються без відповіді.

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Лоу також розкритикував підхід, за якого західні політики можуть просто очікувати завершення нинішнього періоду американської політики, сподіваючись на подальші зміни. За його словами, така стратегія сама по собі не гарантує покращення ситуації.

Наслідки можливої поразки України

Колишній посадовець НАТО наголосив, що питання можливого погіршення становища України є для західних політиків складним, однак його, на його думку, необхідно враховувати під час планування політики безпеки.

Лоу заявив, що в разі падіння України перед Британією та іншими європейськими державами постануть серйозніші безпекові виклики.

«Я не впевнений, що наші поважні лідери осмислили це, що це насправді означає, як швидко ситуація в Україні може погіршитися і яким тягарем це ляже тоді на нас, щоб утримати Україну в боротьбі», — сказав він.

За словами Лоу, частина британського уряду, ймовірно, розуміє характер загроз, однак питання полягає в тому, чи повною мірою оцінені можливі наслідки для європейської безпеки у разі поразки України.

Водночас Лоу наголосив, що говорити про можливість поразки України політично складно, однак головне питання, за його словами, полягає в тому, які заходи західні держави вживають за лаштунками для зміцнення позицій Києва.

«Я не думаю, що зараз ми бачимо багато свідчень цього. У цьому й проблема, і українці, очевидно, це відчувають», — сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив про безпрецедентний за кілька десятиліть ризик війни. На цьому тлі Лондон планує й надалі посилювати оборону та закликає громадян бути готовими до кризових ситуацій.

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