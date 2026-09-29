Британія готує ядерний щит для Європи: які країни отримають захист

Ядерна зброя / © Getty Images

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Велика Британія запропонувала поширити свій національний ядерний захист на дев’ять європейських країн-партнерів у рамках Об’єднаних експедиційних сил (JEF) — поза офіційними механізмами НАТО. Вже в листопаді в Осло країни можуть підписати угоду, яка фактично розширить дію британської «ядерної парасольки».



Про це пише фінське видання Iltalehti з посиланням на голову парламентського комітету з питань оборони Гейккі Аутто.

Що таке «ядерна парасолька» і хто її отримає

«Ядерна парасолька» — це система безпекових гарантій, за якої ядерна держава бере на себе зобов’язання стримувати агресію проти союзників, які не мають власної ядерної зброї, зокрема завдяки загрозі ядерної відповіді. У межах нового формату JEF додаткове британське ядерне стримування може поширитися на:

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Фінляндію.

Данію.

Естонію.

Ісландію.

Латвію.

Литву.

Нідерланди.

Норвегію.

Швецію.

© ТСН

Разом із самою Британією це формує коаліцію з 10 держав, зосереджену на безпеці Балтійського, Північного морів та Північної Атлантики.

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Як Британія захищатиме союзників

Ключовим елементом британського стримування стануть атомні підводні човни, які вже патрулюють Атлантику.

«Фінляндія вже під ядерною парасолькою. Це гарантовано нашими субмаринами, які зараз у морі», — заявив командувач ВМС Великої Британії адмірал Гвін Дженкінс під час візиту до Фінляндії.

Одночасно країни JEF створюють нові бойові підрозділи — мобільні сили швидкого реагування, які зможуть діяти без обов’язкової активації 5-ї статті НАТО. Це означає, що союзники зможуть швидше й гнучкіше реагувати на загрози в регіоні, не чекаючи на консенсус усього Альянсу.

Для Фінляндії ця ініціатива стає частиною так званого «третього стовпа» оборони. Перший стовп — надійна національна армія, другий — членство в НАТО, третій — мережа двосторонніх і багатосторонніх угод, які зміцнюють стримування.

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Голова оборонного комітету парламенту Фінляндії Хейккі Аутто назвав пропозицію Британії «важливою конкретикою», яка доповнює НАТО, а не замінює його. На його думку, такі регіональні угоди в кінцевому підсумку «посилюють усю боєздатність Альянсу».

Чому Європа посилює оборону

Нова ядерна ініціатива Британії стала відповіддю на конкретні загрози, які фіксують західні розвідки. За даними The Guardian, Росія готує масштабну ескалацію впродовж наступних шести місяців, щоб здобути перемогу в Україні за будь-яку ціну.

Також британський експерт з оборони Майкл Кларк попередив, що Путін планує мобілізувати ще 300–400 тисяч солдатів і може залучити війська КНДР для підтримки на фронті.

Нещодавно американська розвідка вже попередила союзників про високу ймовірність російських диверсій на території Альянсу. Зокрема, не виключаються запуски безпілотників «Гербера» з комерційних суден у Середземному та Балтійському морях для ураження інфраструктури в країнах ЄС.

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Особливо складне становище у Литви через Сувалкський коридор — єдиний сухопутний шлях, що з’єднує Балтію з рештою НАТО. У разі конфлікту Росія може швидко заблокувати цей коридор, ізолювавши всі три країни від союзників. Латвія та Естонія також стикаються з постійними кібератаками та спробами російської розвідки дестабілізувати ситуацію зсередини.

Після вступу до НАТО у 2023 році Фінляндія подовжила спільний кордон із Росією майже вдвічі — до 1 340 кілометрів. Москва вже відповіла обмеженням транзиту через кордон, закриттям консульств і постійними погрозами «відповідних заходів».

Експерти припускають, що саме Фінляндія може стати однією з перших цілей у разі конфлікту — через близькість до Санкт-Петербурга (менше 150 км від кордону) та контроль над Фінською затокою. Проте президент Фінляндії Александер Стубб не вірить у прямий військовий напад Росії. У своїх публічних виступах він неодноразово наголошував, що «хоча загроза з боку Москви залишається реальною, повномасштабне вторгнення до Фінляндії малоймовірне».

Нагадаємо, раніше ми писали, як Росія може готувати атаки на країни НАТО, щоб чинити тиск на Захід і домагатися припинення допомоги Україні.

Також стало відомо, як Росія розширює морські та гібридні загрози для країн ЄС і НАТО.

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