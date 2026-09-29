«Мандрівниця в часі» з iPhone: загадкова деталь на картині 1860 року спантеличила Мережу

«Очікувана» Фердинанд Георг Вальдмюллер / © Суспільне надбання

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Картина, написана понад 160 років тому, знову привернула увагу користувачів Мережі через одну незвичайну деталь. На полотні австрійського художника Фердинанда Георга Вальдмюллера молода жінка тримає в руках невеликий предмет, який сучасному глядачеві може нагадати смартфон.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Йдеться про роботу «Очікувана», датовану 1860 роком. На ній художник зобразив дівчину, яка йде стежкою, опустивши голову та зосередившись на предметі у своїх руках. Попереду на неї чекає молодий чоловік із квіткою, однак вона, схоже, його не помічає.

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Саме поза героїні картини стала приводом для жартів і припущень у соцмережах. Деяким користувачам здалося, що жінка поводиться так само, як сучасна людина, яка читає щось на екрані телефона. Через це зображення навіть почали пов’язувати з популярними теоріями про «мандрівників у часі».

Насправді пояснення значно прозаїчніше. Джеральд Вайнполтер, керівник арт-агентства Austrian Paintings, раніше пояснював Motherboard, що в руках у дівчини не загадковий пристрій, а невеликий молитовник, з яким вона прямує до церкви.

Пенсіонер із Глазго Пітер Рассел, який звернув увагу на картину, також зазначав: для людей середини XIX століття предмет у руках героїні не був би загадкою. Тодішній глядач, найімовірніше, одразу сприйняв би його як молитовник або збірник гімнів.

Картина «Очікувана» нині зберігається в мюнхенській Новій пінакотеці.

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«Очікувана» Фердинанд Георг Вальдмюллер / © Суспільне надбання

Нагадаємо, раніше звичайний на перший погляд знімок часів Другої світової війни породив теорію про «мандрівника в часі». Користувачів Мережі зацікавив чоловік, жест якого дуже нагадує телефонну розмову.

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