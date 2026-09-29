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«Мандрівниця в часі» з iPhone: загадкова деталь на картині 1860 року спантеличила Мережу
Картина 1860 року несподівано стала приводом для теорій про подорожі в часі. Увагу привернула жінка, яка дивиться на предмет, напрочуд схожий на сучасний смартфон.
Картина, написана понад 160 років тому, знову привернула увагу користувачів Мережі через одну незвичайну деталь. На полотні австрійського художника Фердинанда Георга Вальдмюллера молода жінка тримає в руках невеликий предмет, який сучасному глядачеві може нагадати смартфон.
Про це повідомило видання Daily Mail.
Йдеться про роботу «Очікувана», датовану 1860 роком. На ній художник зобразив дівчину, яка йде стежкою, опустивши голову та зосередившись на предметі у своїх руках. Попереду на неї чекає молодий чоловік із квіткою, однак вона, схоже, його не помічає.
Саме поза героїні картини стала приводом для жартів і припущень у соцмережах. Деяким користувачам здалося, що жінка поводиться так само, як сучасна людина, яка читає щось на екрані телефона. Через це зображення навіть почали пов’язувати з популярними теоріями про «мандрівників у часі».
Насправді пояснення значно прозаїчніше. Джеральд Вайнполтер, керівник арт-агентства Austrian Paintings, раніше пояснював Motherboard, що в руках у дівчини не загадковий пристрій, а невеликий молитовник, з яким вона прямує до церкви.
Пенсіонер із Глазго Пітер Рассел, який звернув увагу на картину, також зазначав: для людей середини XIX століття предмет у руках героїні не був би загадкою. Тодішній глядач, найімовірніше, одразу сприйняв би його як молитовник або збірник гімнів.
Картина «Очікувана» нині зберігається в мюнхенській Новій пінакотеці.
Нагадаємо, раніше звичайний на перший погляд знімок часів Другої світової війни породив теорію про «мандрівника в часі». Користувачів Мережі зацікавив чоловік, жест якого дуже нагадує телефонну розмову.