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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кулінарна істерика в РФ: у Держдумі перейменували "котлету по-київськи" (фото)

Журналісти помітили зміни в меню та оприлюднили нову ціну на популярну страву в їдальні Держдуми РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Котлета по-київськи

Котлета по-київськи / © Credits

До початку осінньої сесії у їдальні Державної думи Росії сталася неочікувана «кулінарна деукраїнізація». «Котлета по-київськи» тепер має нову назву, яка вже привернула увагу кремлівських журналістів.

Про це повідомив кореспондент кремлівського пулу Олександр Юнашев.

У їдальні Держдуми РФ більше не подають страву під назвою «котлета по-київськи». Тепер у меню її перейменували на «котлету з вершковим маслом».

«Починається новий сезон роботи в Держдумі, а отже, повертається ваша улюблена рубрика „Вісник думської їдальні“. Серед новинок осені — котлета з вершковим маслом. Яка раніше була просто „котлетою по-київськи“, — написав Юнашев у Мережі.

На фото, яке опублікував журналіст, видно котлети на вітрині їдальні. На ціннику зазначена назва «Котлета з вершковим маслом», а її вартість становить 270 руб. — близько 143 грн за актуальним курсом.

Перейменовані котлети у їдальні Держдуми Росії / © Олександр Юнашев

Перейменовані котлети у їдальні Держдуми Росії / © Олександр Юнашев

Раніше в меню їдальні Держдуми також можна було знайти «сирники по-київськи» за 120 руб. Чи змінили назву цієї страви, наразі невідомо.

До слова, під час онлайн-голосування на виборах до Держдуми президент РФ Володимир Путін осоромився: він розгублено поводився з комп’ютером, оскільки уникає окулярів через запаморочення, а після завершення процесу навіть сам собі подякував.

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