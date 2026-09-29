Котлета по-київськи / © Credits

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До початку осінньої сесії у їдальні Державної думи Росії сталася неочікувана «кулінарна деукраїнізація». «Котлета по-київськи» тепер має нову назву, яка вже привернула увагу кремлівських журналістів.

Про це повідомив кореспондент кремлівського пулу Олександр Юнашев.

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У їдальні Держдуми РФ більше не подають страву під назвою «котлета по-київськи». Тепер у меню її перейменували на «котлету з вершковим маслом».

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«Починається новий сезон роботи в Держдумі, а отже, повертається ваша улюблена рубрика „Вісник думської їдальні“. Серед новинок осені — котлета з вершковим маслом. Яка раніше була просто „котлетою по-київськи“, — написав Юнашев у Мережі.

На фото, яке опублікував журналіст, видно котлети на вітрині їдальні. На ціннику зазначена назва «Котлета з вершковим маслом», а її вартість становить 270 руб. — близько 143 грн за актуальним курсом.

Перейменовані котлети у їдальні Держдуми Росії / © Олександр Юнашев

Раніше в меню їдальні Держдуми також можна було знайти «сирники по-київськи» за 120 руб. Чи змінили назву цієї страви, наразі невідомо.

До слова, під час онлайн-голосування на виборах до Держдуми президент РФ Володимир Путін осоромився: він розгублено поводився з комп’ютером, оскільки уникає окулярів через запаморочення, а після завершення процесу навіть сам собі подякував.

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