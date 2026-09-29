удари РФ по школі / © Володимир Зеленський

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Російські військові 29 вересня завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Одна з авіабомб потрапила на територію школи.

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по школі у Сумах.

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Зеленський відреагував на удари РФ по школі

Він повідомив, що російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами по центру Сум.

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© Національна поліція України

«У Сумах зараз усі служби працюють на місці російського авіаудару. Чотири КАБ вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання», — повідомив Зеленський.

У Сумах зараз усі служби працюють на місці російського авіаудару / © Володимир Зеленський

Президент подякував вчителям та керівництву школи за те, що діти та викладачі перебували в укритті.

Удар по школі у Сумах / © Володимир Зеленський

«Дякую вчителям та керівництву школи: діти та викладачі були в укритті, всього 100 осіб вчасно евакуювали», — зазначив він.

У Сумах зараз усі служби працюють на місці російського авіаудару / © Національна поліція України

За словами Зеленського, пошкодження зазнали також об’єкти в приватному секторі. Станом на момент його звернення було відомо про двох загиблих та шістьох поранених, серед яких троє дітей.

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У Сумах зараз усі служби працюють на місці російського авіаудару / © Національна поліція України

«Станом на даний момент відомо, на жаль, про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким. Шістьох людей поранено, серед них троє дітей», — сказав президент.

Він також закликав партнерів України посилити тиск на Росію у відповідь на удари.

«Російські терористи та просто закінчені виродки. Бити так по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, усі наші партнери не повинні забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться тільки словами», — заявив Зеленський.

«Дітей вивели»: що розповіли очевидці у Сумах

Раніше місцеві жителі, школярі, а також Кодон Медіа надали інформацію про удари по школі близько 15:35-15:45. Напередодні Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування КАБів містом.

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Шкільні працівники про удар по закладу / © Кордон.Медіа

«Діти були у укритті. Друга зміна займалася у нас. Всі живі та здорові, слава Богу, Три вибухи було. Перший, другий… та й третій уже як дали, так усе вилетіло. Добре, що вихід не завалило. Вивели дітей», — кажуть очевидці.

За даними місцевих кореспондентів, на момент попадання в укриття школи були діти. Працівниця закладу повідомила, зокрема, «Суспільному», що там було близько 40 учнів.

Попередньо серед дітей та працівників школи постраждалих немає. Після атаки дітей евакуювали з укриття.

Удар РФ по школі в Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"

Школа зазнала значних ушкоджень

Внаслідок удару будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань. На місці було зафіксовано вибиті вікна та двері, пошкоджено та зруйновано стіни, а також пошкодження фасаду.

За інформацією ЗМІ, це було одне з трьох попадань авіабомб містом. Також повідомлялося про влучення у приватний сектор.

Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Суми страждають від атак РФ. Так, вдень 27 вересня ворог вдарив по Сумах трьома авіабомбами, що керуються. Було відомо про двох загиблих та п’ятьох постраждалих.

Зазначимо, що останніми тижнями росіяни майже безперервно атакують громадянську інфраструктуру.

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