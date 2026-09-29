Відкрита погроза з Кремля: Лавров лякає Польщу воєнною доктриною через ракети для України

Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Польщі можливим застосуванням положень російської воєнної доктрини на тлі планів Варшави розмістити у себе виробництво ракет для систем Patriot, які можуть постачатися Україні.

Слова очільника МЗС РФ передають російські ЗМІ.

Реклама

Російські пропагандисти попросили Лаврова прокоментувати пропозицію Польщі розмістити на своїй території виробництво ракет для ЗРК Patriot у разі, якщо Україна отримає від США відповідну ліцензію.

Реклама

Його запитали, де проходить «межа залученості» європейських країн, після якої Росія нібито може перейти до прямої військової відповіді.

«У цьому плані у нас є воєнна доктрина», — відповів Лавров.

Він додав, що положення цього документа неодноразово цитував Володимир Путін, та закликав «уважно вивчити відповідний розділ».

Польща пропонує виробляти ракети Patriot у себе

27 вересня заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що Варшава запропонувала розмістити виробництво ракет Patriot на польській території.

Реклама

Йдеться про можливий сценарій, за якого США нададуть Україні ліцензію на виробництво таких ракет.

«Якщо планується будівництво такого заводу в Україні, то ми пропонуємо звести його на території Польщі, щоб він був на безпечній території», — сказала вона.

За словами Собковяк-Чарнецької, Польща також хоче створити сервісний центр для обслуговування Patriot, а надалі — налагодити власне виробництво ракет.

Вона зазначила, що американська сторона запевнила: можливий запуск виробництва в Україні не має вплинути на польські плани щодо розвитку власного оборонного виробництва.

Реклама

Ще в липні Варшава пропонувала США та Україні співпрацю у форматі «трикутника» для виробництва ракет-перехоплювачів Patriot. Навесні Польща отримала попередню згоду Держдепартаменту США на виробництво таких ракет на своїх підприємствах.

Також повідомлялось, що до Польщі прибула нова партія важкої бронетехніки зі США — 35 новітніх танків Abrams. Контракт на закупівлю 250 машин наближається до свого завершення.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що армія його країни отримала ще 35 американських основних бойових танків M1A2 SEPv3 Abrams. Після цього постачання кількість машин цієї модифікації, переданих Польщі, зросла до 217 із 250, передбачених контрактом.

Новини партнерів