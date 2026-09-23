Поляки хочуть назвати військову базу США на честь Трампа: що вигадали

Базу США в Польщы назвуть на честь Трампа / © Associated Press

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У разі створення постійної військової бази США в Польщі об’єкт отримає назву «Форт Трамп». Про це заявив на полях Генеральної Асамблеї ООН президент Польщі Кароль Навроцький.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Військову базу США у Польщі назвуть на честь Трампа

Навроцький переконаний, що остаточне рішення урядовців — лише питання часу, а також висловив сподівання, що будівництво вдасться завершити ще до закінчення президентського терміну Дональда Трампа 2029 року.

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«Коли роботу завершить адміністрація США та обидва уряди, гадаю, тоді президент Трамп зможе особисто взяти участь у відкритті „Форту Трамп“», — сказав Кароль Навроцький.

Задум щодо розташування постійної американської бази у Польщі вперше озвучив попередник Навроцького, Анджей Дуда 2018 року. Тоді розглядалася ініціатива, згідно з якою Варшава мала б інвестувати у проєкт понад 2 мільярди доларів.

Хоча той план так і не реалізували повністю, згодом США все ж розширили свою військову присутність у країні під час зміцнення східного флангу НАТО.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Варшава суттєво активізувала зусилля задля закріплення постійної дислокації військ США. Процес набрав обертів протягом останніх місяців.

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У травні 2026 року Трамп повідомив про намір додатково направити до Польщі 5 000 військовослужбовців, а на початку вересня американські представники прибули до країни для огляду потенційних майданчиків під майбутню базу. Трамп заявив про «вагомий прогрес» у перемовинах і додав, що місце військової бази оголосять дуже скоро.

На тлі цих ініціатив у Європі зростає занепокоєння через можливе скорочення військової присутності США на континенті. Трамп неодноразово закликав європейських союзників брати більше відповідальності за власну безпеку, а міністр оборони Піт Гегсет наразі проводить ревізію розгорнутого в Європі американського контингенту.

Особливо гостро ці ризики сприймають на східному фланзі НАТО — у країнах, які розташовані найближче до зони бойових дій в Україні та раніше перебували під контролем СРСР.

За словами Навроцького, Польща, яка зараз приймає близько 10 000 американських військових на ротаційній основі, готова буде передислокувати до себе частину підрозділів із Німеччини, якщо Вашингтон ухвалить рішення про зменшення тамтешнього контингенту.

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Минулого тижня прем’єр-міністр Дональд Туск також попередив, що очікує від Росії ракетних і дронових ударів по європейських союзниках України.

Польський президент, який підтримує тісні взаємини з Трампом і отримав від нього публічну підтримку під час своєї виборчої кампанії 2025 року, розглядає ці зв’язки як важливий актив для національної безпеки. Варшава є одним із лідерів альянсу за рівнем оборонних витрат.

Польща готується через посилення російських атак

Нагадаємо, Польща встановить понад 1000 автоматизованих сирен уздовж свого східного кордону для дистанційного оповіщення населення у разі загрози. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський.

За його словами, країна розширює систему цивільного захисту та реагування через зміну тактики Росії та посилення її атак ракетними й реактивними дронами по інфраструктурі та прикордонних переходах у західних регіонах України.

Оновлення системи оповіщення є відповіддю на серію російських ударів поблизу польського кордону, які продемонстрували вразливість інфраструктури та безпосередньо вплинули на цивільне населення. Якщо на початку 2024 року в прикордонному регіоні функціонувало близько 30 справних автоматизованих сирен, то наразі їхня кількість уже зросла майже до 350.

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