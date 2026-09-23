Геннадій Вітер відмовився від 3 млн доларів за продюсування співачки і спантеличив причиною

Геннадій Вітер / © instagram.com/genaviter_official

Реклама

Український співак і продюсер Геннадій Вітер, який нещодавно вперше розповів про своїх дітей, відмовився від трьох мільйонів доларів за продюсування співачки.

Знаменитість не приховує, що може розкрутити артиста за гроші. Якось Геннадію Вітеру за це пропонували кругленьку суму, а саме три мільйони доларів. Продюсер на проєкті «Наодинці з Гламуром» пригадує, що це було ще до початку повномасштабної війни в Україні. Одна дівчина хотіла стати відомою співачкою, тож її чоловік був готовий втілити в життя це бажання.

Реклама

«Я не робив з цього ніколи таємниці. Це було до війни, мені пропонували три мільйони доларів для того, щоб одну співачку зробити відомою. Але не завжди кошти вирішують. Я дуже принципова людина. Якщо я не бачу іскри або бажання… Витратити гроші не проблема, а результат який? Це просто ти на себе кидаєш шлейф. Ти заробив дуже гарно грошей, показав якийсь результат, але ж він буде нульовим», — пригадує продюсер у розмові з Анною Севастьяновою.

Реклама

Геннадій Вітер / © instagram.com/genaviter_official

Геннадій Вітер відмовився від цієї пропозиції, хоч і не приховує, що це дійсно була можливість гарно заробити. Продюсер ухвалив таке рішення, оскільки зрозумів, що результату не буде. У Геннадія Вітера склалось таке враження, що ця дівчина б погралась у співачку декілька місяців, а потім припинила б цим займатися. Тож, знаменитість не хотів вкладати свої сили і при цьому не отримати результат.

«Я не взяв ці кошти. Хочу заробити грошей — звісно. Але я хочу, щоб і результат був. Дівчина захотіла співати, її чоловік вирішив викласти великі кошти. Погралася б вона в це три-чотири місяці, але ж це гігантська робота. Якщо людина думає, що це просто вийти на сцену, зробити фотосесію, зняти кліп, знятися з зірками і ти вже популярна, то ні. Це буде впізнаваність, але не популярність. Я вирішив, що не хочу займатися тим, щоб заробляти гроші, але не отримувати результату», — пояснив продюсер.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: "ПІСНІ, САУНА, БАБЛО" Продюсер ПЕРЕМИВ КІСТКИ ВСЬОМУ ШОУБІЗУ - правда про РОБОТУ із ЗІРКАМИ

Нагадаємо, раніше Геннадій Вітер розкрив правду про чоловіка співачки Наталії Могилевської. Також продюсер розповів, якою артистка є мамою.

Реклама

Новини партнерів