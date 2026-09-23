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Ірина Білик неочікувано змінила імідж і наштовхнулася на порівняння з кумою Аліною Гросу
Співачка обрізала волосся і змінила його колір.
Українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників новою зачіскою — артистка змінила довге волосся на короткі платинові кучері, через що її порівняли з Аліною Гросу.
56-річна артистка неочікувано змінила імідж. Білик продемонструвала коротке волосся. Світлий платиновий відтінок зробив образ ще яскравішим. Зачіску співачка доповнила кучерявою текстурою. Такий стиль помітно відрізняється від її звичного образу. Фанати одразу звернули увагу на перевтілення.
«Іруся стала схожа на свою куму Аліну Гросу», — написала одна з користувачок.
Новий образ Білик з’явився напередодні прем’єри кліпу «Не ти, а я». Над композицією та відеороботою співачка працювала разом з Анною Буткевич і режисером Аланом Бадоєвим.
«Вогонь», «шикарна» та «дуже стильна» — такими компліментами підписники відреагували на експеримент артистки.
Раніше Ірина Білик найчастіше з’являлася на публіці з довгим прямим волоссям або м’якими хвилями. Тепер співачка обрала значно коротшу довжину, кучері та платиновий відтінок, чим додала образу сміливості.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу відповіла на скандал з Іриною Білик та здивувалася, чому звинувачення впали не на неї.