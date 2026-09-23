Відомі українські актори 2 роки приховували роман і нарешті розкрили секрет

Анастасія Іванюк та Дмитро Соловйов / © Інстаграм

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Українські актори Анастасія Іванюк та Дмитро Соловйов розкрили роман, який понад два роки приховували від публіки.

Зірки серіалів тривалий час не поспішали виносити особисте життя на загал. Тепер вони не лише підтвердили свої стосунки, а й розповіли, як будують спільне життя. Пара багато працює в театрі та кіно. Дмитро також викладає в університеті. Через щільні графіки спільний відпочинок для них перетворюється на справжню подію. Актор зізнається, що особливо любить тішити кохану подарунками.

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«Наші улюблені свята — це День Незалежності, Різдво і день народження Насті. У її день я хочу робити Настю найщасливішою жінкою у цьому всесвіті. Я знаю, що мова кохання Насті саме подарунки. Хтось каже, що матеріальне не головне. Так, не головне, але дуже приємне!» — ділиться Дмитро Соловйов з «Новим каналом».

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Анастасія Іванюк та Дмитро Соловйов / © Інстаграм

Попри насичений робочий ритм, Іванюк і Соловйов знаходять час одне для одного. Для спільних поїздок вони найчастіше обирають Карпати або море, вкладаючи час і кошти у нові враження.

Та особливо цікаво, як пара ставиться до професійних моментів, які можуть стати випробуванням для стосунків. Йдеться про романтичні та інтимні сцени, адже обом акторам доводиться грати закоханих з іншими партнерами.

«Якось ми вирішили й домовилися спеціально не показувати їх одне одному. Навіщо нам воно треба? Звісно, ми проговорюємо концепцію, але не ревнуємо. Коли працюємо в кадрі, ми не відчуваємо тих почуттів, що наші герої. На те ми й актори, щоб талановито грати лише в моменті, а не переносити це в реальне життя», — розповідає актор.

Анастасія Іванюк та Дмитро Соловйов / © Інстаграм

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