"Російські свині": після атаки на Київ тенісист Долгополов закликав бити по всій РФ

Український тенісист і військовий Олександр Долгополов / © Соцмережі Олександра Долгополова

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Відомий український тенісист і військовий Олександр Долгополов різко засудив чергову російську атаку на Київ 23 вересня. Спортсмен опублікував емоційний допис із закликом завдавати ударів у відповідь по Москві та всій РФ.

Про це йдеться у заяві захисника в соцмережі X.

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Долгополов засудив російський удар по столиці. Він зазначив, що удару було завдано по навчальному закладу, де під час занять перебували студенти.

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«Російські свині атакують університет, переповнений студентами, під час навчальних занять. Ви бачили, щоб західні «ватники» обурювалися так само, як після атак на московські нафтопереробні заводи? Так і думав», — йдеться у заяві спортсмена.

Також він заявив, що у відповідь Україна має завдавати ударів по території Росії.

«Подібні удари мають завдаватися по Москві та по всій Росії. Ми робимо недостатньо», — додав Долгополов.

Атака на Київ 23 вересня — які наслідки

Нагадаємо, від ранку 23 вересня російські війська масовано атакують Київ дронами: двоє людей загинуло, кількість постраждалих зросла до 25. Удари зафіксували в кількох районах:

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у Голосіївському БпЛА пошкодили бізнес-центр, нежитлову будівлю та об’єкт інфраструктури;

у Солом’янському — магазин і нежитлову багатоповерхівку;

у Святошинському зафіксовано падіння уламків.

Дрони також атакували фармзавод «Дарниця» та залізничну інфраструктуру, поранивши залізничника, Центральний вокзал уцілів. Ворог поцілив по автозаправному комплексу UKRNAFTA. Дрон влучив неподалік одного з корпусів Київського національного університету будівництва та архітектури.

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