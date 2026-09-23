Скандальна Алхім повернулася в Україну та здивувала, де тепер живе із сином

Анна Алхім / © https://www.instagram.com/alkhim.a24/

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Скандальна блогерка Анна Алхім разом із сином повернулася в Україну після року життя за кордоном і оселилася під Києвом.

Ще близько року тому Анна Алхім виїхала з України разом із сином. Спочатку родина жила в Дубаї. Пізніше вони перебралися до Європи. Однак життя за кордоном не виправдало очікувань блогерки. Тепер мама із сином знову вдома. Вони оселилися в Гатному Київської області.

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Своє рішення повернутися Анна пояснює доволі несподівано: попри обстріли та повітряні тривоги, в Україні вона почувається спокійніше.

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Допис Анни Алхім / © Інстаграм

Тепер у родини почався новий етап. Син блогерки повернувся до навчання та змінив приватну школу на державний ліцей. За словами Анни, хлопчикові подобається новий навчальний заклад: у класі багато дітей, а сам школяр почувається добре.

Окремо скандальна блогерка розповіла про побут під час небезпеки. Біля їхнього будинку немає укриття, тож під час тривог мама просто залишається поруч із сином і намагається заснути, обіймаючи його. Раніше Алхім говорила, що виїхала саме заради безпеки дитини та планувала повернутися після припинення обстрілів, однак зрештою не стала чекати цього моменту.

Анна Алхім з сином / © instagram.com/alkhim.an

Не оминула Анна й тему багаторічного хейту в соцмережах. Каже, що тепер сприймає резонанс навколо себе значно спокійніше, адже чимало ситуацій, які нині викликають бурхливі обговорення, вона вже пережила особисто.

Зазначимо, під час повномасштабної війни скандальна Анна Алхім неодноразово ставала героїнею гучних обговорень. Зокрема, блогерка відкрито відстоювала використання російської мови та заявляла, що не планує переходити на українську. Крім того, Алхім не приховувала, що продовжує слухати російських виконавців і дивитися фільми, вироблені в РФ.

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Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу з чоловіком-росіянином і сином остаточно оселилася в Україні й розкрила причину.

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