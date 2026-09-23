Світлана Тарабарова ніжно привітала доньку з 6-річчям і влаштувала для неї зворушливий сюрприз

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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У родині української співачки Світлани Тарабарової важливе свято. 23 вересня у старшої донечки артистки день народження.

Цьогоріч Марійці виповнюється вже шість рочків. Звичайно, зіркова мама разом із сином та молодшою донечкою вже привітала дівчинку. Родина підготувала для Марійки особливий сюрприз. Ранок іменинниця зустрічала з повітряними кульками, святковим тортом зі свічкою та, ймовірно, у нових роликах.

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Старша донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

До речі, Світлана Тарабарова говорить, що в родині Марійку називають «балерина-карате». А все це через особливість характеру дівчинки. Річ у тім, що донечка виконавиці може бути неабияк ніжною, але й за необхідності не стримається та вріже.

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«Нашій Марії 6 років. У родині ми ніжно називаємо її „балерина-карате“, бо це про неї — може і на шпагат сісти, і як котик бути ніжною і врізати, якщо треба», — жартує артистка.

Старша донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова говорить, що її донечка неабияк цінує родину та дружбу. Вона завжди уважна, а її очі сповнені любові. Артистка не приховує, що пишається бути мамою такої донечки. Співачка побажала Марійці завжди лишатися собою та нічого не боятися. Тим часом сама знаменитість буде надійною опорою для дівчинки.

Світлана Тарабарова зі старшою донькою / © instagram.com/tarabarova

«Марія цінує дружбу, обожнює брата та сестру, завжди уважна до людей і дуже чуттєва. Памʼятаю, як ти народилась і подивилась мені одразу в очі — це відчуття я несу із собою — чиста любов. Обожнюємо тебе всім серцем! Дякую, що ти у нас є. Будь собою, нічого не бійся, ми поруч! Бути твоєю мамою — найвища насолода у моєму життя, моя Марі», — привітала Марійку артистка.

Старша донька Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, цьогоріч донька Світлани Тарабарової пішла до 1 класу у новому місті. Артистка разом із дітьми залишила дім на Київщині на тлі постійних обстрілів та переїхала до іншої області.

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