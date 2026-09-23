Пенсія 80% від зарплати: хто в Україні може отримувати такі виплати

Пенсія 80% від зарплати

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Українське законодавство гарантує представникам окремих професій виняткові умови виходу на пенсію. Зокрема, деякі українці можуть отримувати пенсію в розмірі 80% від зарплати, що є дуже великою сумою. Йдеться про шахтарів.

У ПФУ розповіли більше, на яку пенсію вони можуть претендувати.

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Пенсія 80% від зарплати: хто має право на таку виплату

Для українців, які працювали шахтарями, передбачено виплати на рівні 80% від їхнього середньомісячного заробітку, причому кінцева сума не може бути нижчою за три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

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У Пенсійному фонді України роз’яснили, що ці норми захищають шахтарів та їхні родини відповідно до положень законів «Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування» та «Про підвищення престижності шахтарської праці».

Пільгові умови поширюються на кілька категорій працівників:

працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній галузі — відповідно до Списку №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземній роботі, особливо шкідливими та надважкими умовами праці, зайнятість на яких гарантує право на пільгову пенсію за віком;

працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руду кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих (солі калієво-магнієві/солі магнієві) та озокеритних руд — зайнятих на підземних роботах (Список №1);

працівників шахтобудівних підприємств на підземних роботах (Список №1);

членів родин цих категорій осіб.

Для оформлення пенсії за віком шахтарі повинні відповідати таким вимогам:

Чоловікам має бути щонайменше 50 років і страховий страж щонайменше 25 років, з них щонайменше 10 років має бути на вищезазначених посадах.

Жінки повинні мати стаж 20 років, з яких як мінімум 7,5 року на відповідних посадах.

Водночас у ПФУ підкреслили, що віковий поріг не застосовується до тих, хто відпрацьовував повний робочий день на підземних чи відкритих гірничих роботах з видобутку корисних копалин або на будівництві шахт і рудників від 25 років.

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«За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, а також на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за Списком № 1, зайнятість на яких давала і дає право на пільгову пенсію, до страхового стажу додатково зараховується по одному року», — пишуть у ПФУ.

Для прохідників, робітників очисного вибою, вибійників на відбійних молотках та машиністів гірничих виймальних машин поріг стажу для виходу на пенсію знижено до 20 років.

Якщо підземний стаж повністю підтверджено, призначена пенсія обчислюється у розмірі 80% від середнього доходу. Мінімальна пенсія для шахтарів 2026 року становить 7 785 грн (три прожиткові мінімуми непрацездатних осіб).

Якщо 80% від середньомісячного заробітку перевищує зазначені 7 785 грн, пенсіонерові призначають більшу суму. Якщо ж нарахований показник виявляється меншим за цю позначку, Пенсійний фонд зобов’язаний дотягувати виплату до гарантованого мінімуму.

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Аби отримати пенсію, шахтарям потрібно звернутися до ПФУ з таким пакетом документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

довідка про зарплату за період роботи;

документи, що підтвердять пільговий стаж (архівні довідки, інформація з підприємства);

витяги з наказів щодо результатів атестації робочих місць.

Хто може отримати доплату 40% до пенсії

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про особливі заслуги перед Україною», частина українських пенсіонерів може отримувати додаткову щомісячну виплату до 1038 гривень. Ця допомога нараховується поверх основної пенсії (за віком, інвалідністю, вислугою років чи втратою годувальника) і залежить не від стажу чи віку, а від конкретних заслуг перед державою.

Найвищу доплату у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб отримують Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, та матері, які народили й виховали до шести років 10 і більше дітей. Для інших категорій громадян розмір надбавки становить від 23% до 39% (від 596,85 грн до 1 012,05 грн) залежно від статусу та заслуг, згідно з наказом Мінсоцполітики №2054.

Для оформлення виплати потрібно подати заяву з документами, що підтверджують заслуги, особисто або онлайн. Якщо звернутися протягом 12 місяців із дня виникнення права на допомогу, її нарахують з першого дня набуття цього права. Окрім цього, у зв’язку із встановленням нових розмірів прожиткового мінімуму, Пенсійний фонд вже провів автоматичний перерахунок таких пенсій з 1 січня 2026 року.

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