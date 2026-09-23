Всі пільги для пенсіонерів 2026: які є безкоштовні можливості та знижки від держави

Всі пільги для пенсіонерів 2026

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Вихід на пенсію відкриває доступ до десятків пільг, про які пенсіонери часто навіть і не здогадуються. Вони можуть суттєво зменшити витрати людей старшого віку не лише на проїзд у громадському транспорті. Які пільги доступні пенсіонерам і де їх шукати?

Інформацією поділилися на сайті ЦНАПу Генічеської територіальної громади.

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Знижки на комуналку та доплати: які пільги мають пенсіонери 2026 року

Українські пенсіонери можуть претендувати на різні види допомоги, серед яких звільнення від податків, знижки на послуги та навіть безкоштовне лікування. Насамперед пенсіонери в Україні мають право на вікові надбавки до пенсії:

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після 70 років — 300 гривень на місяць;

після 75 років — 456 гривень;

після 80 років — 570 гривень.

Є умова: розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Доплати призначаються автоматично. Крім усього, отримати доплату до пенсії можуть і ті, кому виповнилося 65 років, якщо їхня щомісячна виплата менша ніж 3 758 гривень.

Також пенсіонери в Україні мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті та у приміських поїздах — він безкоштовний, але потрібно мати з собою пенсійне посвідчення.

За загальним правилом, пільга не поширюється на маршрутні таксі. Однак у деяких регіонах місцева влада укладає спеціальні договори з приватними перевізниками про виділення пільгових місць. Щоб дізнатися про наявність таких домовленостей, варто звернутися до органів самоврядування у своєму населеному пункті.

Знижки на комуналку та особливі умови для тих, хто живе в селі

Адресні знижки на газ та електроенергію надаються пільговим категоріям громадян:

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100% — окремим категоріям ветеранів війни з інвалідністю;

75% — учасникам бойових дій (УБД) та членам їхніх сімей;

50% — членам сімей загиблих ветеранів.

Усі інші пенсіонери мають право на житлову субсидію, розмір якої розраховується індивідуально залежно від складу та доходів родини.

Окрему 100% компенсацію витрат на газ або тверде паливо можуть отримати пенсіонери, які живуть у сільській місцевості. Щоб скористатися цим правом, людина повинна мати щонайменше 3 роки стажу роботи в школах, медичних закладах, закладах культури чи фармацевтиці у селі та продовжувати жити у селі після виходу на пенсію.

Пільги на ліки

У межах державної програми «Доступні ліки» пенсіонери можуть отримувати певні медикаменти за рецептом лікаря безоплатно або з частковою доплатою.

Перевірити список ліків, які можна отримати безкоштовно, варто за цим посиланням.

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Податки, страхування та пільги для пенсіонерів, які працюють

Згідно зі статтею 281.1 Податкового кодексу України, пенсіонери звільняються від сплати земельного податку на присадибні ділянки, сади та городи в межах установлених норм.

Крім того, надається 50% знижка на придбання поліса автоцивілки, якщо об’єм двигуна автомобіля не перевищує 2500 куб. см або якщо це електромобіль потужністю до 100 кВт.

Громадяни, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, зберігають права на пільговий проїзд і податкові послаблення. Для пенсіонерів, оформлених як ФОП, діє додаткова норма — вони повністю звільнені від сплати єдиного соціального внеску за себе.

Щоб оформити більшість з цих пільг, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України — особисто у відділенні, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або дистанційно через вебпортал ПФУ. Оформити субсидію також можна через застосунок «Дія».

Пенсія в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, в Україні є випадки, коли пенсіонери отримують на банківську картку лише 25% призначеної виплати. Це стосується громадян, які постійно проживають у державних закладах (інтернатах, пансіонатах) і перебувають на повному державному утриманні.

Решта коштів спрямовується на оплату їх утримання на основі офіційної довідки про витрати установи. Якщо пенсія перевищує вартість утримання, людині виплачують різницю, але не менше 25%. За наявності непрацездатних членів сім’ї пенсіонеру залишають 25%, а його утриманцям виплачують до 50% пенсії.

Обмеження не поширюються на осіб, які мають особливі заслуги перед Україною, а також на дітей-сиріт на повному державному забезпеченні, які отримують 100% пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Кошти, які не виплачуються пенсіонеру безпосередньо, перераховуються на рахунок закладу за його особистою заявою.

Крім усього, з пенсії можуть забирати до половини суми, якщо пенсіонер має борги. Максимальний розмір стягнення може сягати 50% щомісячної пенсії на підставі судових рішень або постанов. Це стосується виплат аліментів, відшкодування збитків від розкрадання майна або компенсації шкоди за заподіяне каліцтво.

Для інших боргів, зокрема при поверненні надміру виплачених коштів через зловживання чи подання недостовірних даних, діє ліміт відрахувань до 20%.

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