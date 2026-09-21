Половину пенсії можуть просто забрати: кому це загрожує

У кого можуть забрати половину пенсії

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В Україні окремі категорії пенсіонерів ризикують втратити значну частину щомісячних державних виплат. Частину пенсії можуть забирати щомісяця. Це стосується громадян, які мають заборгованості.

Такою інформацією ділилися у Пенсійному фонді України.

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У кого з українців можуть забрати половину пенсії

Як пояснюють у Пенсійному фонді, стягнення коштів із пенсійних рахунків проводиться на підставі судових рішень, постанов, ухвал чи вироків. У вересні 2026 року граничний розмір таких відрахувань може сягати половини від нарахованої суми.

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Тобто, якщо ви маєте перед кимось борги, зафіксовані у судовому порядку, половину вашої пенсії можуть забирати, доки борг не погаситься.

Законодавство чітко визначає винятки, за яких із цивільних доходів громадянина дозволено утримувати до 50% пенсії. До цього переліку входять:

зобов’язання зі сплати аліментів на утримання членів родини;

покриття збитків, завданих через розкрадання майна підприємств чи організацій;

компенсація шкоди у разі каліцтва або смерті потерпілого.

В усіх інших випадках стягнення має суворіші обмеження і не може перевищувати 20% від загального розміру пенсії.

Водночас у ПФУ наголошують, що самі пенсіонери зобов’язані своєчасно інформувати органи фонду про будь-які зміни в житті, які впливають на обчислення виплат, аби уникнути виникнення заборгованості.

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«Виплати надміру виплачених сум внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних можуть бути повернуті добровільно або стягуватися на підставі рішень територіальних органів ПФУ та в судовому порядку», — йдеться на сайті ПФУ.

Пенсії в Україні: останні новини

Нагадаємо, Пенсійний фонд України пояснив умови призначення пенсії у разі втрати годувальника-військовослужбовця. Якщо військовий загинув або помер унаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, непрацездатним членам його родини призначають виплату у розмірі 30% від його грошового забезпечення.

Правом на таку пенсію володіють, зокрема, діти до 18 років (або до 23 років у разі навчання на денній формі), а також діти-сироти — до 23 років незалежно від навчання.

Якщо ж військовослужбовець загинув під час виконання службових обов’язків, розмір виплати збільшується: 70% від грошового забезпечення надається батькам, дружині/чоловіку або одній дитині — не менше 12 810 грн, а при наявності двох і більше дітей — по 50% на кожну дитину — не менше 10 020 грн.

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