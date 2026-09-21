У Львові відпустили на волю сутенерів за донати у 3 млн гривень

У Львові засудили сутенерів / © pixabay.com

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У Львові до іспитових термінів засудили трьох сутенерів, які організували діяльність борделів. Фігуранти повністю визнали вину, уклали угоди з прокурором та добровільно перерахували на підтримку Збройних Сил України загалом 3 мільйони гривень.

14 вересня 2026 року Галицький райсуд призначив усім трьом учасникам групи покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із звільненням від його відбування з іспитовим строком на 3 роки.

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Як встановило слідство, восени 2023 року уродженка Донеччини разом із уродженцем Харкова (зареєстрованим як ФОП) створили та очолили організовану групу для «отримання систематичного прибутку від сутенерства й утримання місць розпусти у Львові». Згодом до них приєдналася жителька Одеси, яка виконувала функції адміністраторки та диспетчерки.

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Спільники діяли за планом:

Оренда приміщень: сутенери орендували та облаштували апартаменти на вул. Куліша у Львові, де жінки цілодобово очікували на клієнтів або виїжджали на виклики по місту та області.

Диспетчерська служба: організатори та адміністратори приймали дзвінки, спілкувалися з клієнтами в Telegram, надсилали фотографії дівчат та узгоджували прейскурант.

Розподіл коштів: вартість послуг становила від 4000 до 4200 гривень за годину (включаючи плату за апартаменти). 50% від отриманого залучені дівчата віддавали адміністраторам.

Сувора дисципліна: за невихід на зміну, неохайний вигляд або перебування в стані сп’яніння для повій дівала система штрафів.

Протиправну діяльність групи було задокументовано та припинено правоохоронцями під час «контрольованих закупівель інтимних послуг» у лютому та квітні 2024 року.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Угода про визнання винуватості та 3 млн грн для армії

Наприкінці липня 2026 року всі троє обвинувачених уклали з прокурором угоди про визнання винуватості.

Організаторка бізнесу добровільно перерахувала на ЗСУ 2 000 000 гривень .

Співорганізатор перерахував на підтримку ЗСУ 500 000 гривень .

Адміністраторка закладу також внесла на потреби ЗСУ 500 000 гривень.

Суд зазначив, що ці пом’якшуючі обставини істотно знизили ступінь тяжкості вчинених злочинів.

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Рішення суду

Затвердивши угоди про визнання винуватості, Галицький районний суд м. Львова ухвалив:

Визнати всіх трьох фігурантів винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти організованою групою) та ч. 3 ст. 303 КК України (сутенерство, вчинене організованою групою).

Призначити кожному остаточне покарання (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим) у вигляді 5 років позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджених від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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