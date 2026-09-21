"Жодних зарплат по 3–4 мільйони": Стефанчук пропонує зрізати наддоходи чиновників у "бюджеті війни" на 2027 рік

Стефанчук пропонує обмежити зарплати посадовців / © із соцмереж

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував обмежити зарплати посадовців і розповів, яким буде держбюджет на 2027 рік.

Про це він сказав у розмові з журналістами.

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Стефанчук назвав проєкт держбюджету України на 2027 рік «бюджетом війни».

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«Це черговий бюджет воєнного стану, черговий бюджет війни, де переважна більшість спрямована на підтримку українських Збройних сил. Де велика кількість грошей йде не коштом українського внеску, а за кошт наших колег, наших партнерів, чому повинна передувати велика дипломатична робота, якою ми продовжуємо займатися», — сказав він.

За словами Стефанчука, майже 70 копійок кожної гривні українського бюджету — це ті ресурси, які дають західні партнери.

Голова Верховної Ради заявив, що планує подавати поправки до держбюджету на 2027 рік.

«Я переконаний, що у період війни — минулого року я таку поправку теж подавав — має бути максимальний обсяг заробітної плати, яка виплачується з бюджету. У нас не повинно бути в період війни заробітних плат по три-чотири мільйони, які отримують деякі посадовці», — наголосив Стефанчук.

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Крім того, Верховна Рада готує й інші поправки до бюджету. Найбільш пріоритетні з них — поправки соціальної справедливості, підтримки українських університетів, українського війська.

«Ми зараз опрацьовуємо, коштом яких програм ми можемо перекинути на ці програми, щоб підтримати. Звичайно, пріоритети для мене є. Дуже легко ділити бюджет, який не буде забезпечений. Легко внести поправку: витрачай на те, не витрачай на те. Але треба розуміти, звідки ці гроші брати», — додав голова ВР.

За його словами, головний пріоритет — Збройні сили України, підтримка бізнесу, підтримка малозабезпечених громадян.

Нагадаємо, Україна 2027 року планує витратити на 1,6 трлн грн більше, ніж зможе зібрати до державного бюджету.

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