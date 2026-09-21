Пільги учасникам бойових дій 2026 року: повний перелік для УБД та їхніх сімей

Пільги учасникам бойових дій 2026 / © ТСН

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Розповідаємо, які пільги для учасників бойових дій діють 2026 року та як ними скористатися.

Основний перелік державних гарантій для учасників бойових дій визначає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Зокрема, йдеться про оплату житлово-комунальних послуг, медичну допомогу, проїзд, відпустки, пенсійне забезпечення та освіту.

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Знижка 75% на комунальні послуги

Одна з найвагоміших пільг для УБД — 75% знижки на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах установлених норм.

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Пільга поширюється, зокрема, на газ, електроенергію та інші комунальні послуги. Також передбачена 75-відсоткова знижка на паливо для людей, які проживають у будинках без центрального опалення.

Для оплати опалення нормативна площа становить 21 кв. м на кожну особу, яка має право на пільгу та постійно проживає у помешканні, плюс 10,5 кв. м на сім’ю.

Важливо, що відповідні житлово-комунальні пільги поширюються також на членів сім’ї учасника бойових дій, які проживають разом із ним.

Для самих учасників бойових дій право на цю пільгу не залежить від доходу сім’ї. Це важливе уточнення, адже для низки інших пільгових категорій 2026 року застосовується граничний дохід — 4 660 грн у розрахунку на одну особу.

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Щоб оформити комунальну пільгу після отримання посвідчення УБД, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідні заяви. Зокрема, йдеться про внесення відомостей до реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату ЖКП.

Докладне роз’яснення щодо оформлення оприлюднив Пенсійний фонд України.

Безкоштовні ліки та медичні пільги для УБД

Учасники бойових дій мають право безоплатно отримувати лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів.

Крім цього, закон гарантує УБД першочергове безкоштовне зубопротезування. Виняток становить протезування із використанням дорогоцінних металів.

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Учасники бойових дій також мають право на щорічне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів, першочергове обслуговування в медичних закладах та аптеках і першочергову госпіталізацію.

Санаторно-курортне лікуванням 2026 року

Тут є важливе уточнення. Закон містить норму про безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсацію вартості самостійного лікування для ветеранів. Однак дію цієї норми на 2026 рік зупинено Законом про державний бюджет.

Водночас санаторно-курортне лікування ветеранів може фінансуватися в межах місцевих цільових програм. Тому можливість отримати таку допомогу варто уточнювати в органах соціального захисту за місцем проживання.

Актуальне роз’яснення щодо цього опублікувало Міністерство у справах ветеранів України.

Безкоштовний проїзд для учасників бойових дій

Статус УБД дає право на безоплатний проїзд міським пасажирським транспортом, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Для користування пільгою необхідне посвідчення встановленого зразка, а там, де працює автоматизована система оплати проїзду, може знадобитися безоплатний електронний квиток.

Окреме правило діє для далеких поїздок. УБД мають право один раз на два роки безкоштовно проїхати туди й назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Інший варіант — раз на рік здійснити таку поїздку туди й назад із 50-відсотковою знижкою.

У Міністерстві оборони 2026 року окремо роз’яснили порядок використання листів талонів на пільговий проїзд.

Додаткові 14 днів відпустки для УБД

Для працевлаштованих учасників бойових дій передбачена ще одна суттєва гарантія.

УБД мають право використати щорічну відпустку у зручний для себе час. Крім того, їм надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік.

Ця гарантія закріплена не лише у законодавстві про статус ветеранів, а й у статті 77-2 Кодексу законів про працю України.

Ще одна трудова пільга стосується лікарняних: учасникам бойових дій передбачена допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

УБД можуть раніше вийти на пенсію

За дотримання визначених законом умов учасники бойових дій можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію за віком.

Чоловіки можуть вийти на пенсію після досягнення 55 років, якщо мають щонайменше 25 років страхового стажу. Для жінок відповідні показники становлять 50 років і не менше 20 років страхового стажу.

Крім того, до пенсії учасника бойових дій встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Докладні умови пенсійного забезпечення УБД 2026 року пояснює Пенсійний фонд України.

Які житлові пільги передбачені для УБД

Учасники бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове забезпечення житлом.

Також закон передбачає першочерговий ремонт житлових будинків і квартир та першочергове забезпечення паливом.

Серед інших гарантій — можливість отримання позики на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт житлового будинку або придбання чи будівництво дачного будинку на умовах, установлених законодавством.

Які пільги мають діти учасників бойових дій

Державна підтримка передбачена не лише для самих ветеранів, а й для їхніх дітей.

УБД та їхні діти мають право на державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних і комунальних закладах освіти.

Для дітей така підтримка діє до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Залежно від установлених умов підтримка може включати:

повну або часткову оплату навчання коштом державного чи місцевого бюджету;

пільгові довгострокові кредити на освіту;

соціальну стипендію;

безкоштовні підручники;

безоплатний доступ до Інтернету та баз даних у закладах освіти;

безоплатне проживання у гуртожитку.

2026 року процедуру отримання освітніх пільг для дітей ветеранів спростили. Зокрема, в передбачених випадках замість посвідчення УБД одного з батьків можна подати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Про зміни докладніше повідомило Міністерство оборони України.

Ще одна виплата, про яку варто знати

Закон також передбачає для учасників бойових дій щорічну разову грошову виплату до Дня Незалежності України.

Її розмір не є постійним: порядок та конкретну суму визначає Кабінет Міністрів у межах бюджетних призначень. Тому актуальний розмір виплати потрібно перевіряти окремо для відповідного року.

Як оформити пільги учаснику бойових дій

Важливо враховувати, що саме посвідчення УБД не означає, що абсолютно всі передбачені державою пільги почнуть надаватися автоматично.

Наприклад, для отримання знижки на житлово-комунальні послуги потрібно оформити пільгу через Пенсійний фонд. Для освітньої підтримки необхідно звертатися за її наданням у встановленому порядку, а для окремих транспортних пільг потрібні відповідні документи.

Тому після отримання статусу УБД варто перевірити не тільки перелік належних гарантій, але й порядок оформлення кожної конкретної пільги.

Актуальний перелік прав та соціальних гарантій для учасників бойових дій можна перевірити на сайті Міністерства у справах ветеранів та в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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