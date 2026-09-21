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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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598
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2 хв

Український воїн шокував історією, як в Оленівці розправилися з полоненим з “Азову”

Український військовий розповів про перебування у колонії Оленівки. Він шокував історією, як окупанти вбивали українських полонених.

Автори публікації
Фото автора: Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Олексій Капелюшний

Олексій Капелюшний / © ТСН

Український десантник 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ Олексій Капелюшний розповів про звірства в колонії Оленівки, де росіяни утримують українських військовополонених. Воїн пройшов полон, а після обміну повернувся до війська.

Про це він розповів в інтерв’ю кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

Український військовий перебував в Оленівській колонії у березні 2022 року. Там він пережив катування і знущання з боку росіян.

«В Оленівці був жорсткий прийом. Це коридор із чоловік 40, і в кого що — труба, біта, ціпки. І ти маєш пробігти, а тебе забивають», — згадує він.

Капелюшний каже, що таке є в кожній російській в’язниці. Він зазначив, що кілька наших полонених так убили.

«Так кілька наших просто забили на смерть», — розповідає він.

Жили українські полонені в бараку — там не було ні ліжок, ні жодних умов.

«„Азовців“ вони боялися, як вогню. Вони серед нас постійно їх шукали. Серед людей з ампутаціями був один „азовець“. Він не зізнавався, але якось вони дізналися, і їх це дуже розізлило. Я тоді випросив у цього заступника начальника колонії, щоб нам якусь буржуйку поставили, бо ми й так на ладан дихаємо, а тут просто замерзнемо. Цього хлопця, що не зізнавався, що він з „Азову“, вони (росіяни — ред.) прийшли, добре розпалили буржуйку і засунули його туди головою. І все потягнули його. А ми нічого не могли зробити», — каже Олексій Капелюшний.

Військовий зазначив, що їх в Оленівці годували тухлим курячим м’ясом, а коли росіянам говорили про Женевську конвенцію, вони ще жорстокіше катували захисників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Я — НЕ ДЖЕЙСОН СТЕЙТЕМ! Сам відрізав ногу, щоб вести бій, вижив у п0л0ні й викрав документи у росіян

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