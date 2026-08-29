«Пеле» / © ТСН

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Дивовижна історія бійця на псевдо «Пеле» — це позивний одного з прикордонників, який пішов у свій перший бойовий вихід, намагався дістатися позиції та потрапив у полон.

А от що відбувалося далі — вразило його побратимів настільки, що вони зафільмували всі розповіді бійця та переказали кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

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Перший бойовий вихід та раптовий полон

Цю історію зафільмували побратими бійця-прикордонника підрозділу «Срібна трійка» бригади «Помста» ДПСУ на псевдо «Пеле».

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«Десь уже підходить підсвідомість того, що не стріляє, не літає…» — пригадує перші хвилини вдома боєць.

Його з теплотою зустрічають у рідному підрозділі: «Вітаю! Як усе, добре? Все добре! Вітаю, старенький, бачу — живчик!». Ще не так давно друзі були на 100% впевнені, що «Пеле» загинув. А виявилося, що він потрапив у полон, але зміг вирватися, знищити ворога та повернутися до своїх.

«Пеле» розповідає, як із побратимами йшов виконувати перше бойове завдання:

«Це був перший захід на позицію, нас було троє чоловіків. Ти стоїш на відкритій місцевості, і тебе можуть у будь-який момент вбити — це дуже важко».

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Військові ледве дісталися бліндажа та навіть не встигли розкласти рюкзаки. Один побратим встиг лише відкрити банку каші з м’ясом і з’їсти дві ложки. Другий — вийшов надвір покурити. І саме в цей момент Пеле почув російську мову.

«Спитали, скільки людей нас є. Він назвав три позивні — і це все, що він встиг назвати…» — розповідає воїн.

Далі пролунав постріл. Побратима вбили на місці, а в бліндаж росіяни кинули серію гранат: «Друга граната вже була ближче до нас, і третя — ще ближче».

Оглушеного «Пеле» разом із другим побратимом росіяни взяли в полон. По рації ворожій піхоті передали наказ молодим бійцям зберегти життя, а решту — розстріляти на місці.

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«Мене врятувало те, що нашу посадку „цинкували“ наші ж дрони», — пояснює «Пеле».

«Пеле» / © ТСН

Ліквідація ворога та шлях через мінне поле

Окупанти, які вбили його побратимів, мали позивні «Люций» та «Старий». Вони безсоромно їли трофейну їжу українських бійців, шукали цигарки та в певний момент остаточно втратили пильність. Це дало змогу полоненому «Пеле» миттєво вихопити автомат одного з ворогів.

«Може, це за рахунок адреналіну… Але я їм сказав: „Хлопці, вибачайте!“. Потім вийшов по рації до своїх — вони спочатку не вірили, що це я. Три рази передавав: „Пеле на зв’язку!“», — ділиться прикордонник.

Далі треба було якнайшвидше дістатися до українських позицій:

«З посадки я вже біг просто полем. У той момент, може, й було мінування, але мені вже було абсолютно байдуже».

З позицій боєць зміг остаточно вийти лише через 10 днів, коли з’явилася така можливість. Зараз він уже встиг відмитися та з апетитом їсть гарячий армійський борщ, згадуючи найсмачніший делікатес у бліндажі: «Тушонка зі згущенкою упереміж — це справжній делікатес!».

Заслужені нагороди та омріяна відпустка

Зі звільненням бійця особисто привітав командир. За мужність та знищення ворога Пеле отримав особливі нагороди.

«Маю за честь передати прапор нашого підрозділу „Срібна трійка“, а також коїн та бойовий шеврон. Подібні шеврони ми вручаємо піхотинцям після виходу з позицій, але ти — особливий наш піхотинець!» — наголосив комендант підрозділу «Срібна трійка» бригади «Помста» ДПСУ Анатолій Нагірний, вручаючи бійцю ще й нагородний ніж.

Командир вже пообіцяв «Пеле», що той зможе перепочити у позаплановій відпустці. Та найголовніша нагорода для бійця — це можливість знову обійняти свою кохану дівчину та домашнього улюбленця.

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