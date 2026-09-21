Жаба застрибнула в будинок: що за прикметами це може означати

Жаба / © pexels.com

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Наші предки вважали, що жаба у домі може бути знаком майбутніх змін або новин для господарів.

Про це йдеться у матеріалі radiotrek.

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Водночас значення прикмети залежало від того, де саме з’явилася жаба, як вона поводилася та навіть якого була кольору.

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Що означає жаба в будинку

Зустріч із жабою на дорозі в давніх повір’ях вважалася недобрим знаком. Зелену жабу пов’язували з можливими сварками з рідними або близькими.

Якщо жаба була великою та коричневою, це трактували як можливі проблеми у стосунках із колегами.

Окремо розглядали появу земноводного безпосередньо в оселі. Жаба, яка опинилася в будинку, за одними прикметами могла віщувати неприємності в родині.

Водночас її поведінка біля входу мала інше значення. Якщо жаба сиділа біля дверей, це сприймали як знак майбутніх новин. Коли вона заходила до будинку і залишалася біля дверей, вірили, що невдовзі можуть приїхати близькі родичі.

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Якщо ж жаба швидко перестрибувала назад через поріг, це трактували як ознаку нетривалого візиту гостей.

Неоднозначно трактували й ситуацію, коли жаба опинялася на столі. За однією з прикмет, це могло віщувати фінансові проблеми.

Жаба біля будинку — до грошей?

Існувало й протилежне трактування. Жабу, яка перебувала біля оселі та не поспішала йти, могли сприймати як добрий знак. Вважалося, що вона символізує достаток, добробут та позитивні зміни.

Особливо сприятливою прикметою вважалася ситуація, коли жаба спокійно сиділа на подвір’ї.

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Якщо ж земноводне саме застрибнуло в будинок, деякі народні повір’я пов’язували це з несподіваним прибутком. Вважалося, що господарі можуть отримати гроші або скористатися вигідною можливістю, яка виникне раптово.

Чи можна виганяти жабу з дому

У народних віруваннях не радили завдавати жабі шкоди, якщо вона випадково потрапила в оселю.

У народі вважають, що земноводне краще обережно випустити назовні. Тож, за народними прикметами, вбивство або навмисне травмування жаби може накликати на людину невдачі.

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