Лягушка запрыгнула в дом: что по приметам это может означать

Лягушка / © pexels.com

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Наши предки считали, что лягушка в доме может быть знаком будущих перемен или новостей для хозяев.

Об этом говорится в материале radiotrek.

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В то же время значение приметы зависело от того, где именно появилась лягушка, как она вела себя и какого была цвета.

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Что означает лягушка в доме

Встреча с лягушкой на дороге в давних поверьях считалась недобрым знаком. Зеленую лягушку связывали с возможными ссорами с родными или близкими.

Если лягушка была крупной и коричневой, это рассматривалось как возможные проблемы в отношениях с коллегами.

Отдельно рассматривали появление земноводного непосредственно в доме. Лягушка, оказавшаяся в доме, по одним приметам могла предвещать неприятности в семье.

В то же время ее поведение возле входа имело другое значение. Если лягушка сидела у двери, это воспринималось как знак будущих новостей. Когда она заходила в дом и оставалась возле дверей, верили, что скоро могут приехать близкие родственники.

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Если же лягушка быстро перепрыгивала назад через порог, это трактовали как признак непродолжительного визита гостей.

Неоднозначно трактовали и ситуацию, когда лягушка оказывалась на столе. По одной из примет это могло предвещать финансовые проблемы.

Лягушка возле дома — к деньгам?

Существовала и противоположная трактовка. Лягушку, которая находилась у дома и не спешила уходить, могли воспринимать как хороший знак. Считалось, что она символизирует достаток, благополучие и позитивные изменения.

Особо благоприятной приметой считалась ситуация, когда лягушка спокойно сидела во дворе.

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Если же земноводное самое запрыгнуло в дом, некоторые народные поверья связывали это с неожиданной прибылью. Считалось, что хозяева могут получить деньги или воспользоваться неожиданно выгодной возможностью.

Можно ли выгонять лягушку из дома

В народных верованиях не советовали наносить лягушке вред, если она случайно попала в дом.

В народе считают, что земноводное лучше осторожно выпустить наружу. По народным приметам, убийство или умышленное травмирование лягушки может навлечь на человека неудачи.

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