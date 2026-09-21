«Будет хороший прогресс»: Венс сделал заявление перед встречей Зеленского и Трампа

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что ожидает «хорошего прогресса» от предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

Об этом Венс сказал, отправляясь в Нью-Йорк, где будет проходить Генеральная Ассамблея ООН. Саму договоренность Зеленского и Трампа о встрече в Нью-Йорке ранее подтвердили обе стороны.

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«Думаю, он встретится с президентом Зеленским завтра или послезавтра. Поэтому уверен, будет достигнут хороший прогресс», — заявил Венс.

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В то же время вице-президент США признал, что завершение российско-украинской войны остается одним из самых сложных международных вопросов.

«Это дело трудно решить, без сомнений, но я, скорее, работаю на президента, который энергично пытался решить проблему и продолжает над этим работать. Верю ли я, что это решится? Да. Это только вопрос времени», - сказал он.

Когда должны встретиться Зеленский и Трамп

Ранее стало известно, что президенты Украины и США договорились провести личную встречу в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

Переговоры должны состояться 22 сентября. Точное время встречи еще согласовывается, однако, ожидается, что она пройдет во второй половине дня или вечером по киевскому времени.

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Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина ожидает, что встреча президента Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке может завершиться договоренностью об двух видах перемирия — энергетическом и морском.

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