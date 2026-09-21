Дожди, грозы и сильный ветер: где в Украине 22 сентября резко изменится погода

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Во вторник, 22 сентября, в Украине сохранится прохладная и влажная погода с периодическими дождями в большинстве регионов, а в отдельных областях возможны грозы и сильный ветер. Подробный прогноз погоды от синоптиков — узнайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 22 сентября в Украине ожидается переменчивая погода: в западных областях, северной части страны, а также на востоке пройдут дожди, тогда как в южной части Украины и в большинстве центральных областей — без значительных осадков.

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Как отмечает Диденко, завтра ветер будет западным или северо-западным, умеренным, в западных и северных областях временами сильным.

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Самую низкую температуру воздуха синоптик прогнозирует в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях — там ожидается от +12 до +16 градусов тепла. В Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях столбики термометров будут показывать от +15 до +19, на востоке — от +18 до +22 градусов тепла, в Луганской области будет до +26. Теплее всего 22 сентября будет на юге — от +20 до +23 градусов выше нуля.

В Киеве 22 сентября ожидается влажная погода, местами дождь, возможны прояснения. Ветер будет западным, умеренным, временами сильным.

«Завтра в столице будет свежий, прохладный воздух, ожидается +13–+15», — прогнозирует Диденко.

Синоптик отмечает, что прохладная погода сохранится в Украине до конца недели, однако уже с пятницы ожидается повышение температуры воздуха.

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Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует в Украине 22 сентября небольшие дожди, которые ночью возможны местами в северных и западных областях, а также в Крыму. Днём дожди, местами с грозами, пройдут на правобережье страны и на Крымском полуострове. В остальных регионах осадков не ожидается.

По словам синоптика, ветер будет западным, северо-западным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем — от +14 до +19 градусов тепла, в юго-восточных областях — от +16 до +21 градуса тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 22 сентября в стране будет облачно с прояснениями.

«Умеренные, ночью в северных областях — значительные дожди, в большинстве центральных и южных областей днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с», — прогнозируют синоптики.

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Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью составит от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +10 до +15 градусов тепла. На востоке и юго-востоке страны ночью синоптики прогнозируют +11…+16 градусов тепла, днем ожидается от +19 до +24 градусов тепла. На остальной территории ночью будет от +7 до +12, днем +12…+17 градусов тепла.

Погода в Украине 22 сентября 2026 года / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 22 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается сильный, а днём — умеренный дождь. Ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

В Киеве ночью будет около +10 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 22 сентября погоду будет определять тыловая часть циклона над странами Балтии, сообщаютсиноптики. Будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +10 до +15 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

Погода в Одессе

Во вторник, 22 сентября, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями. По области и вдоль побережья пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, тогда как в самой Одессе осадки возможны только ночью, а днем обойдётся без значительных дождей.

Порывы северо-западного ветра будут достигать 9–14 м/с, а на побережье ночью скорость ветра составит 12–17 м/с с переходом днём на юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Ночная температура воздуха в регионе будет колебаться от +7…+12, в Одессе от +10 до +12 градусов тепла, а днём столбики термометров поднимутся до +16…+22 градусов выше нуля, в областном центре до +19…+21.

Видимость на автодорогах будет хорошей, температура морской воды составит +19…+20 градусов тепла, волнение на море прогнозируетсяумеренное, а уровень воды вдоль побережья будет оставаться в пределах безопасных отметок.

Погода в Харькове

В Харьковской области 22 сентября и в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. В течение суток в городе и области будут идти дожди, ожидаются грозы, в связи с чем синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о грозах в Харьковской области 22 сентября / © Укргидрометцентр

Ветер будет юго-западный, умеренный, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от +11 до +16 градусов тепла, в Харькове — от +14 до +16 градусов тепла. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +18…+23 в регионе и +18…+20 в городе.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 22 сентября будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшие дожди. Ветер будет дуть южный, днём сменяющийся западным, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +9 до +14 градусов тепла;

днём от +17 до +22 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +12 до +14 градусов тепла;

днём от +18 до +20 градусов тепла.

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