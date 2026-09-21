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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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274
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Народна артистка України розповіла, що казав Богдан Ступка колегам у своєму кабінеті

Тетяна Цимбал розкрила маловідомий бік легенди.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Тетяна Цимбал

Тетяна Цимбал / © УНІАН

Українська телеведуча та народна артистка України Тетяна Цимбал розкрила, як легендарний актор і багаторічний керівник Театру Франка Богдан Ступка мирив посварених колег — для цього йому вистачало лише кількох слів.

Тетяна Цимбал багато років була знайома зі Ступкою та підтримувала з ним дружні стосунки. Вона добре знала і його дружину Ларису. За словами телеведучої, актор умів не лише керувати театром, а й тонко розряджати конфліктні ситуації. Коли хтось із колег приходив до його кабінету обуреним, Ступка спершу не поспішав втручатися. Він спокійно вислуховував співрозмовника, а вже потім давав пораду, яка могла повністю змінити настрій людини.

«Я мала гарні стосунки з Богданом Ступкою — багаторічним керівником театру, — згадує ведуча. — Добре знала його дружину Ларису, ми навіть якось разом відпочивали. І він мені розповідав таке. Прибігає хтось до кабінету — посварився з кимось. Ще з дверей кричить: „А він мені таке каже!“ Богдан Сильвестрович якомога спокійніше: „Що трапилося?“ Йому: „Та він там таке…“ — „Ой-йо-йой! А ти що?“ — „Та я йому і відповіла!“ — „А він що? Ой, але ж правильно!“ І далі в такому дусі — давав людині випустити пару. А потім кладе руку на руку того, хто прийшов, і каже: „Прости його“», — розповіла артистка в інтерв’ю Oboz.ua.

Тетяна Цимбал

Тетяна Цимбал

Богдан Ступка

Богдан Ступка

Саме ця коротка фраза, за спогадами Цимбал, ставала фінальною крапкою в емоційній розмові. Ступка не намагався одразу доводити, на чиєму боці правда, а спершу дозволяв людині висловити все, що накопичилося. Після цього пропонував поглянути на ситуацію інакше — без образи та бажання продовжувати сварку.

У розмові вона також згадала Данила Федоряченка — багаторічного адміністратора-розпорядника Театру Франка та близького товариша Ступки. До нього колеги могли звернутися буквально з будь-яким проханням. Серед історій, які запам’яталися телеведучій, була й зовсім курйозна.

Федоряченко, за її словами, допомагав із квитками, житлом і безліччю інших питань. Одного разу ведуча поцікавилася, яке прохання за всі роки роботи в театрі здивувало його найбільше.

«До нього за роки роботи зверталися з будь-якими проханнями. І я його якось запитала: „Даниле Даниловичу, яке було найдивовижніше прохання, яке вам доводилося вирішувати? Згадайте“. А він вирішував усе: квитки, квартири — усе-усе. І він каже: „Найдивовижніше? Одна акторка попросила курячий послід для дачі“. Ну якщо до людини можна прийти навіть із таким проханням — це вже справді була довіра без меж», — поділилася Тетяна Цимбал.

Данило Федоряченко / © Архів

Данило Федоряченко / © Архів

Нагадаємо, нещодавно син Богдана Ступки в роковини смерті батька вшанував пам’ять небаченими фото з ним.

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