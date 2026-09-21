Виробництво нафти на Московському НПЗ зупинено: наслідки оцінили в Reuters

Удар по Москві Фото ілюстративне / © Exilenova+

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Московський нафтопереробний завод, що належить «Газпром нефти», припинив переробку сирої нафти після пожеж на основних установках первинної перегонки. Загоряння сталися після атаки українських дронів 20 вересня.

Про це Reuters повідомили три джерела в галузі.

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Мер Москви Сергій Собянін уранці 20 вересня заявив у Telegram, що під час атаки безпілотників на російську столицю на території НПЗ було пошкоджено промисловий об’єкт.

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За словами джерел Reuters, після падіння дронів на територію заводу загорілися обидві основні установки первинної перегонки нафти. На ремонт пошкоджень і відновлення роботи підприємства може знадобитися кілька тижнів.

У «Газпром нефти» на запит Reuters про коментар оперативно не відповіли.

Які потужності пошкоджено

Установка AVT-6 має потужність 21,4 тис. тонн на добу, що становить 53% загальної потужності Московського НПЗ.

Потужність комбінованої установки переробки сирої нафти EURO+ становить 18,8 тис. тонн на добу — решта 47% потужності заводу.

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Паливо, вироблене Московським НПЗ, від 21 вересня не виставлялося на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

За даними джерел Reuters, 2024 року завод переробив 11,6 млн тонн сирої нафти — близько 230 тис. барелів на добу.

Того ж року Московський НПЗ виробив 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

Нагадаємо, Ярославський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. Західні ЗМІ повідомляли, що пошкоджено установку, яка забезпечувала близько 40% потужності підприємства.

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Ще одна ключова установка заводу перебуває на ремонті після попередньої атаки.

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