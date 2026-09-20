Понад 400 рейсів зірвано: українські дрони спричинили авіаколапс у Москві

У Москві після атаки відбувся авіаколапс

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Масштабна атака українських дронів, про яку оголосила російська влада та назвала її найбільшою для Московського регіону, спричинила справжній авіаційний колапс у столиці Росії. Сьогодні, 20 вересня, у Москві затримали або повністю скасували понад 400 авіарейсів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Москві скасували та затримали понад 400 рейсів після атаки українських дронів

Найбільше від збоїв у роботі постраждав аеропорт «Шереметьєво». Згідно з даними онлайн-табло, на 12:00 у цьому аеропорту скасували понад 30 вильотів, а ще понад 120 рейсів затримувалися як на прибуття, так і на відправлення.

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Низку літаків довелося перенаправляти до альтернативних летовищ — у Казань, Санкт-Петербург, Нижній Новгород та Чебоксари.

За інформацією «Яндекс Розклад», станом на ранок 20 вересня скасування зачепили напрямки до Санкт-Петербурга, Сочі, Мінеральних Вод, Пермі, Геленджика, Мінська та інших міст.

Водночас змістився графік вильотів до Сочі, Єревана, Калінінграда, Алмати, а також закордонних курортів та хабів — Стамбула, Анталії, Каїра й Шарм-ель-Шейха.

У «Внуково» скасували 11 міжнародних та внутрішніх рейсів, серед яких перельоти до Санкт-Петербурга й Мінська. Крім того, 69 літаків затримували на приліт, а 60 — на виліт, що торкнулося пасажирів, які прямували до Єревана, Батумі, Стамбула, Анталії та Самарканда.

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У «Домодєдово» скасували лише один рейс, а 27 відклали. У «Жуковському» з початку доби скасували щонайменше два вильоти, при цьому чотири рейси затримували на приліт і три — на виліт. Цей аеропорт зміг відновити прийом і відправку бортів о дев’ятій ранку.

У пресслужбі аеропорту «Шереметьєво» повідомили, що рейси «здійснюються за скоригованим розкладом», а зміни є «вимушеними» через закриття аеропортів в інших регіонах.

Схожу заяву зробили й у «Домодєдово». Натомість у «Внуково» о 12:50 повідомили про поступове відновлення штатного режиму роботи.

Про атаку українських дронів ніхто не згадав.

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Масована атака дронів на Росію: подробиці

Нагадаємо, вчора у Росії заявили про масштабну атаку безпілотників, яка охопила низку регіонів країни-агресорки, зокрема, Московський регіон, а також окупований Крим та акваторію Чорного моря.

За твердженням Міноборони РФ, сили ППО протягом 12 годин нібито перехопили та знищили 288 дронів літакового типу, однак незалежного підтвердження цієї кількості немає.

За версією російського відомства, безпілотники фіксували над Бєлгородською, Курською, Брянською, Калузькою, Орловською, Тульською, Рязанською, Нижньогородською та Володимирською областями й Краснодарським краєм. Мер Москви Сергій Собянін додатково повідомляв про орієнтовно два десятки цілей, які летіли в напрямку столиці РФ.

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