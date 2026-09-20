Російські атаки на заході України стривожили Польщу: Варшава готує несподіваний крок

Польський кордон / © Associated Press

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Польща встановить понад тисячу автоматизованих сирен, які можна дистанційно активувати у разі загрози, уздовж свого східного кордону через посилення російських ударів по західних регіонах України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський, повідомляє Польське радіо.

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Польща посилює систему оповіщення біля кордону

За словами Кєрвінського, Росія змінила тактику, а прикордонні переходи та інша інфраструктура поблизу польського кордону дедалі частіше зазнають атак із застосуванням реактивних безпілотників і ракет.

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«Ми все частіше звертаємося до інструментів, призначених для протидії цим загрозам», — сказав польський міністр.

Він зазначив, що на початку 2024 року в регіоні було близько 30 справних сирен, які можна було активувати дистанційно. Нині їхня кількість зросла майже до 350.

Рішення ухвалили після атак поблизу польського кордону

Оновлення системи цивільного захисту відбувається після серії російських атак, які вплинули на життя цивільного населення та продемонстрували вразливість інфраструктури поблизу польського кордону.

Польща таким чином розширює можливості системи оповіщення населення у прикордонних районах та готується до реагування на потенційні загрози.

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Вибухи біля кордону з Польщею — останні новини

Нагадаємо, 17 вересня Росія атакувала захід України. Біля східного кордону вибухнув дрон, через це у Польщі підняли винищувачі та оголосили тривогу в кількох прикордонних районах.

Також два вибухи пролунали у центральній частині Польщі. Внаслідок ударної хвилі тремтіли будинки та вікна. Поляки були неабияк налякані. Згодом польські військові пояснили, що саме стало причиною шуму.

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