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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Польща підняла військову авіацію через атаку російських дронів по Україні

Наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки Польщі були приведені у готовність.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Польща піднімала у повітря винищувачі

Польща піднімала у повітря винищувачі / © PAP

Уранці 19 вересня Польща підняла військову авіацію через російські удари реактивними безпілотниками по території України. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки також були переведені у стан готовності.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Після 09:00 польські військові повідомили, що через удари Росії із застосуванням реактивних безпілотних літальних апаратів по Україні в повітряному просторі Польщі розпочала роботу військова авіація.

Командування повітряного компонента залучило необхідні сили та засоби. Наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки були приведені у готовність.

У польському командуванні наголосили, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору країни, особливо в районах, прилеглих до зон потенційної загрози.

Близько 10:30 операцію завершили. Військова авіація повернулася до звичайного режиму роботи, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки — до стандартної оперативної діяльності.

Польське командування заявило, що порушень повітряного простору країни під час російської атаки не зафіксували.

Нагадаємо, Польща розпочала посилення інфраструктури на кордоні з Україною після того, як російські безпілотники вдарили по пасажирському потягу та вантажівці на АЗС за кілька кілометрів від польської території.

Зазначимо, 17 вересня, у Польщі оголосили бойову тривогу: перед цим біля кордону вибухнув дрон.

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