Куба знову залишилася без електроенергії / © Associated Press

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На Кубі стався загальнонаціональний блекаут. Це вже не перше масове відключення електроенергії на острові з населенням близько 9 мільйонів людей.

Про це пише The Associated Press.

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Аварія сталася на лініях електропередачі в західній частині країни, а потім сталося відключення і східної частини острова.

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До настання темряви електропостачання відновили для 5% споживачів у Гавані. У провінціях Камагуей, Пінар-дель-Ріо та Гранма створювалися локальні мережі («мікроострови») для розподілу електроенергії. Також відновлювалася робота деяких систем, що забезпечують електроенергією лікарні та інші об’єкти екстрених служб.

Нагадаємо, енергетична криза на Кубі триває вже кілька місяців, супроводжуючись багатогодинними, а останнім часом — і багатоденними перебоями з електрикою. Головними причинами критичної ситуації є застаріла інфраструктура енергосистеми та нафтова блокада з боку США, яка суттєво обмежила постачання пального на острів.

Куба має труднощі з імпортом палива після захоплення США президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні. Венесуела була найближчим союзником Гавани. Мексика також припинила експорт палива через тиск з боку Сполучених Штатів.

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