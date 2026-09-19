Де живе Назар Задніпровський: актор похизувався квартирами в Києві та будинком, що отримав у спадок

Назар Задніпровський

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Український актор Назар Задніпровський розповів, де живе у Києві, яке житло дісталося йому від родини та чому взимку його сім’я може знову перебратися за місто.

Назар Задніпровський належить до відомої акторської династії, історія якої налічує вже чотири покоління. Водночас артист запевняє, що гучне прізвище не означає величезних статків. У його родині ніколи не виникало суперечок через нерухомість. Частину майна Задніпровський придбав власним коштом. Інше житло свого часу перейшло до нього від батька. І саме одна зі столичних квартир має для актора особливе родинне значення.

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Назар Задніпровський з родиною

Нині Задніпровський мешкає у квартирі на бульварі Лесі Українки. Оселю ще наприкінці 1960-х років отримали його бабуся та дідусь — актори Юлія Ткаченко та Михайло Задніпровський.

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«У нас ніколи не було такого, щоб ми ділили квартири, сварилися через майно. Тато, коли народився онук, просто віддав мені квартиру на Оболоні», — розповів артист в інтерв’ю Blik.ua.

Назар Задніпровський з родиною / © Інстаграм

За словами Задніпровського, сім’я завжди намагалася підтримувати одне одного, зокрема й у питаннях житла. Однак останні зими принесли родині зовсім інші виклики. Через перебої з опаленням, гарячою водою та електропостачанням столичну квартиру стало складніше використовувати для тривалого проживання. Тож артисту, його дружині Ірині, дітям та матері довелося на певний час перебратися до заміського будинку.

«Там є піч, є дрова, є інвертор. Тому минулої зими ми виїжджали туди, бо в Києві було холодно, не було гарячої води», — пояснив Назар.

Назар Задніпровський з родиною / © Інстаграм

Тепер родина заздалегідь думає про можливі проблеми в холодний сезон. Дружина актора наполягає, щоб для квартири придбали потужну зарядну станцію. Сам Задніпровський не надто переконаний, що це вирішить проблему.

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Артист вважає, що за тривалої відсутності не лише електрики, а й опалення та води запас енергії для побутових приладів мало допоможе мешканцям багатоповерхівки. Тому в критичній ситуації він радше повторить уже випробуваний варіант — забере родину з Києва до заміського будинку.

Нагадаємо, нещодавно Назар Задніпровський висловився про освіту 18-річного сина та його роман.

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