Скільки років насправді може прожити людина: вчені назвали межу

Дослідження показало, скільки років може прожити людина на Землі / © pixabay.com

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Учені вважають, що коли одного разу людству вдасться усунути всі інші відомі механізми старіння і пов’язані з ним захворювання, випадкові мутації ДНК все одно будуть поступово накопичуватися в клітинах організму, поки тіло не втратить здатність нормально функціонувати.

Математичне моделювання показало, що за такого вкрай оптимістичного сценарію більшість людей теоретично могли б жити приблизно від 150 до 190 років.

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Це приблизно вдвічі більше за нинішню тривалість життя людини, яка у сприятливих умовах становить близько 79 років, проте навіть такий сценарій не передбачає можливості жити вічно.

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Водночас дослідники наголошують, що їхня робота не є прогнозом того, скільки люди житимуть у майбутньому.

Розроблена модель є математичним уявним експериментом, призначеним для оцінки того, яку максимальну межу тривалості життя можуть створити тільки соматичні мутації — випадкові зміни ДНК, що виникають у клітинах організму протягом життя.

Дослідники розробили математичну модель, яка систематично оцінює вплив швидкості накопичення мутацій на основні органи людини. Потім вони використовували ці дані, щоб розрахувати тривалість життя гіпотетичної людської популяції, вільної від захворювань, пов’язаних із старінням. Щоразу, коли клітина ділиться, у її ДНК можуть виникати невеликі випадкові помилки. Організм має ефективні механізми відновлення пошкоджень генетичного матеріалу, проте ця система не є ідеальною. Тому з часом соматичні мутації поступово накопичуються у клітинах.

Більшість таких змін не завдає серйозної шкоди, проте деякі з них можуть сприяти розвитку захворювань, зокрема рак.

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У міру старіння людини також різко зростає ризик серцево-судинних захворювань, деменції та інших патологій, які є одними з найпоширеніших причин смерті похилого віку. Однак нова модель показує, що навіть якщо якимось чином запобігти раку та решті захворювань, пов’язаних зі старінням, мутації ДНК все одно продовжать накопичуватися. Поступово вони можуть погіршувати роботу клітин та органів, незалежно від того, чи вдалося усунути інші відомі ознаки старіння.

Залежно від параметрів моделі, розрахункова медіанна тривалість життя склала від 146 до 194 років. Деякі виняткові люди теоретично могли б прожити значно довше, проте, згідно з моделлю, ніхто не зміг би жити нескінченно.

Дослідження також показало, що різні клітини організму мають неоднакову стійкість до накопичення мутацій. Багато тканин, включаючи шкіру та печінку, постійно замінюють старі клітини на нові і теоретично здатні підтримувати цей процес оновлення протягом дуже тривалого часу. Інші життєво важливі органи значно менш стійкі. Клітини серця та мозку значною мірою неможливо замінити, тому вони можуть продовжувати накопичувати мутації протягом усього життя людини. Саме ці довгоживучі клітини, згідно з результатами дослідження, можуть створювати найжорсткіші обмеження для тривалості життя.

Раніше вчені з’ясували, що старіє найшвидше в людському організмі. Більше про це читайте у новині.

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