Сколько лет на самом деле может прожить человек: ученые назвали предел

Исследование показало, сколько лет может прожить человек на Земле / © pixabay.com

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Ученые считают, что когда однажды человечеству удастся устранить все другие известные механизмы старения и связанные с ним заболевания, случайные мутации ДНК все равно будут постепенно накапливаться в клетках организма, пока тело не потеряет способность нормально функционировать.

Математическое моделирование показало, что при столь крайне оптимистическом сценарии большинство людей теоретически могли бы жить примерно от 150 до 190 лет.

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Это примерно вдвое больше нынешней продолжительности жизни человека, который в благоприятных условиях составляет около 79 лет, однако даже такой сценарий не предполагает возможности жить вечно.

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В то же время исследователи отмечают, что их работа не является прогнозом того, сколько люди будут жить в будущем.

Разработанная модель является математическим воображаемым экспериментом, предназначенным для оценки того, какой максимальный предел продолжительности жизни могут создать только соматические мутации — случайные изменения ДНК, возникающие в клетках организма в течение жизни.

Исследователи разработали математическую модель, систематически оценивающую влияние скорости накопления мутаций на основные органы человека. Затем они использовали эти данные, чтобы рассчитать продолжительность жизни человеческой гипотетической популяции, свободной от заболеваний, связанных со старением. Каждый раз, когда клетка делится, в ее ДНК могут возникать небольшие случайные ошибки.

Организм имеет эффективные механизмы восстановления повреждений генетического материала, однако эта система не идеальна. Поэтому со временем соматические мутации постепенно скапливаются в клетках.

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Большинство таких изменений не наносит серьезного вреда, однако некоторые из них могут способствовать развитию заболеваний, в частности раку.

По мере старения человека также резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и других патологий, которые являются одними из наиболее распространенных причин смерти пожилого возраста. Однако новая модель показывает, что даже если каким-то образом предотвратить рак и другие заболевания, связанные со старением, мутации ДНК все равно продолжат накапливаться. Постепенно они могут усугублять работу клеток и органов, независимо от того, удалось ли устранить другие известные признаки старения.

В зависимости от параметров модели расчетная медианная продолжительность жизни составила от 146 до 194 лет. Некоторые исключительные люди теоретически могли бы прожить гораздо дольше, однако, согласно модели, никто не смог бы жить до бесконечности.

Исследование также показало, что разные клетки организма обладают неодинаковой устойчивостью к накоплению мутаций. Многие ткани, включая кожу и печень, постоянно заменяют старые клетки новыми и теоретически способны поддерживать этот процесс обновления в течение очень длительного времени. Остальные жизненно важные органы значительно менее устойчивы. Клетки сердца и мозга в значительной степени не могут быть заменены, поэтому они могут продолжать накапливать мутации на протяжении всей жизни человека. Именно эти долгоживущие клетки, согласно результатам исследования, могут создавать жесткие ограничения для продолжительности жизни.

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