ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Зеленський показав перші кадри нового перехоплювача проти реактивних "Шахедів" - відео

Перехоплювачі реактивних «Шахедів» успішно пройшли бойові випробування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Україна випробувала новий перехоплювач російських реактивних дронів

Україна випробувала новий перехоплювач російських реактивних дронів / © Міноборони України

СБУ створила і вже успішно застосувала новий дрон-перехоплювач реактивних «Шахедів».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді очільника СБУ Олександра Поклада.

«Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним „Шахедам“, — зазначив він.

Зеленський підтвердив, що новий дрон успішно застосовано.

Раніше повідомлялося, що Росія нарощує використання реактивних безпілотників «Герань-3», чия висока швидкість створює нові виклики для української системи протиповітряної оборони.

Згідно з аналізом BBC, основаним на даних Повітряних сил ЗСУ, протягом усього серпня РФ щодня запускала по території України нові швидкісні дрони з реактивними двигунами. Це суттєво ускладнило роботу української системи протиповітряної оборони.

За даними українських військових, кількість атак із застосуванням реактивних дронів зросла з 350 у червні до 1 600 у липні та сягнула 2 800 у серпні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie