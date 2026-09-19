Зеленський показав перші кадри нового перехоплювача проти реактивних "Шахедів" - відео

Україна випробувала новий перехоплювач російських реактивних дронів / © Міноборони України

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СБУ створила і вже успішно застосувала новий дрон-перехоплювач реактивних «Шахедів».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді очільника СБУ Олександра Поклада.

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«Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним „Шахедам“, — зазначив він.

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Зеленський підтвердив, що новий дрон успішно застосовано.

Раніше повідомлялося, що Росія нарощує використання реактивних безпілотників «Герань-3», чия висока швидкість створює нові виклики для української системи протиповітряної оборони.

Згідно з аналізом BBC, основаним на даних Повітряних сил ЗСУ, протягом усього серпня РФ щодня запускала по території України нові швидкісні дрони з реактивними двигунами. Це суттєво ускладнило роботу української системи протиповітряної оборони.

За даними українських військових, кількість атак із застосуванням реактивних дронів зросла з 350 у червні до 1 600 у липні та сягнула 2 800 у серпні.

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Дата публікації 14:29, 19.09.26 Кількість переглядів 18 Зеленський показав роботу нових дронів-перехоплювачів - відео

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