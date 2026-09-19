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Нові скандальні заяви Трампа та підписання санкційного закону Грема: головні новини ночі 19 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 вересня 2026 року:
Трамп підписав закон Грема проти РФ: під ударом — покупці російської нафти Читати далі –>
Зеленський відреагував на закон Грема: закликав якнайшвидше запустити санкції проти РФ Читати далі –>
Трамп визнав, що Росія вже атакує союзників України в Європі: згадав Польщу Читати далі –>
Після скандалу з "весільним подарунком" олігарха з РФ Трамп заявив, що син повернув гроші Читати далі –>
Трамп оголосив "безстрокову" угоду щодо Гренландії: Данія уточнила, що буде далі Читати далі –>
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