Нові скандальні заяви Трампа та підписання санкційного закону Грема: головні новини ночі 19 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 вересня 2026 року:

Трамп підписав закон Грема проти РФ: під ударом — покупці російської нафти Читати далі –>

Зеленський відреагував на закон Грема: закликав якнайшвидше запустити санкції проти РФ Читати далі –>

Трамп визнав, що Росія вже атакує союзників України в Європі: згадав Польщу Читати далі –>

Після скандалу з "весільним подарунком" олігарха з РФ Трамп заявив, що син повернув гроші Читати далі –>