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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Нові скандальні заяви Трампа та підписання санкційного закону Грема: головні новини ночі 19 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 вересня 2026 року:

  • Трамп підписав закон Грема проти РФ: під ударом — покупці російської нафти Читати далі –>

  • Зеленський відреагував на закон Грема: закликав якнайшвидше запустити санкції проти РФ Читати далі –>

  • Трамп визнав, що Росія вже атакує союзників України в Європі: згадав Польщу Читати далі –>

  • Після скандалу з "весільним подарунком" олігарха з РФ Трамп заявив, що син повернув гроші Читати далі –>

  • Трамп оголосив "безстрокову" угоду щодо Гренландії: Данія уточнила, що буде далі Читати далі –>

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