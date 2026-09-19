Трамп визнав, що Росія вже атакує союзників України в Європі: згадав Польщу

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вже кілька років атакує європейських союзників України.

Про це він сказав в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи поділяє оцінку польського керівництва щодо можливої загрози з боку РФ, - пише Укрінформ.

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«Я думаю, вони вже атакували союзників України. Вони атакують союзників України приблизно п’ять років», — заявив Трамп.

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Коли польський журналіст уточнив, що Варшава занепокоєна можливою атакою саме на Польщу, президент США окремо похвалив президента Кароля Навроцького та заявив, що той «тримає ситуацію під контролем».

Трамп також нагадав про свою підтримку Навроцького під час президентської кампанії у Польщі.

Напередодні американський президент заявив про «значний прогрес» у питанні створення нової військової бази США на території Польщі.

Нагадаємо, новий інцидент біля Ягодина стався через кілька днів після попередніх російських ударів безпосередньо поблизу польського кордону. 13 вересня російський безпілотник влучив у локомотив поїзда Київ-Варшава приблизно за 2 км від польського кордону, а інший дрон атакував об’єкт біля пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. Тоді польська влада також піднімала військову авіацію для захисту повітряного простору країни.

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