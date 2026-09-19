Після скандалу з "весільним подарунком" олігарха з РФ Трамп заявив, що син повернув гроші

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його старший син Дональд Трамп-молодший повернув гроші російському бізнесмену Умару Кремльову, який оплатив частину весільних святкувань пари на Багамах.

Про це Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання, чи було доречно його синові приймати такий подарунок, - пише Укрінформ.

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"Це цілком дозволено... Але, наскільки я розумію, він повернув йому гроші. Він не хотів їх", — заявив президент США.

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Йдеться про російського бізнесмена Умара Кремльова — президента Міжнародної асоціації боксу, який має зв’язки з російською владою. За даними американських медіа, він витратив сотні тисяч доларів на дві вечірки після весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Трамп на Багамах у травні. Сама Беттіна раніше назвала це надзвичайно щедрим весільним подарунком.

Водночас йшлося не про оплату самої весільної церемонії, а про дві вечірки після неї. Серед витрат, про які повідомляли журналісти, були оренда приватного острова та феєрверки.

Історія вже привернула увагу Конгресу США. Провідний демократ у комітеті Палати представників з нагляду Роберт Гарсія розпочав розслідування зв’язків Трампа-молодшого з Кремльовим і запросив фінансові та інші документи щодо організації святкування. Він заявив про можливі ризики для національної безпеки та питання щодо іноземного впливу.

Кремльов очолює Міжнародну асоціацію боксу та має зв’язки з російською державою. За даними The Washington Post, він також перебуває під українськими санкціями.

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Трамп своєю чергою заявив, що особисто Кремльова не знає, а отримання подібних подарунків назвав звичайною практикою.

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