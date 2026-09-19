Астрологічний прогноз на 19 вересня

Кажан / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні добу мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найскладніших днів місячного місяця, коли на перший план виходять негативні сторони людської натури, тому слід мінімізувати спілкування з оточенням, у тому числі з найближчими людьми.

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Символ дня: Кажан.

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Стихія дня: Вогонь .

Щасливе число дня: 9 .

Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит, серпентин.

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За яку частину тіла відповідає: грудний відділ організму.

Хвороби дня: існує велика ймовірність міжреберної невралгії та серцево-судинних захворювань.

Харчування протягом дня: необхідно включити до раціону фрукти, соки та трав’яні відвари.

Стрижка дня: цього дня слід утриматися від стрижки.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна формувати крони плодових дерев.

Магія та містика дня: ворожіння може принести у життя негатив — краще відмовитися від нього.

Денні сни: сни цієї ночі не містять корисної інформації.

Табу дня: через серйозний ризик конфліктів слід максимально обмежити спілкування з оточенням.

Цитата дня: «Депресія — це заморожений страх» (Зигмунд Фрейд).

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